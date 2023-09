Fabiola Martínez, harta de las supuestas amantes de Bertín Osborne: “No me gustan las hipocresías”

En las últimas semanas han sido varios los testimonios que han visto la luz y que hablan de un supuesto affaire con Bertín Osborne, que espera un hijo junto a Gabriela Guillén, la joven con la que mantenía una relación de amistad marcada por la pasión.

Primero fue Chabeli Navarro, que aseguró en una revista que se había quedado embarazada del cantante y que este la convenció para abortar. "Me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quién es su padre", relató en el programa "Fiesta".

Ahora, ha sido la cantante Encarna Navarro quien ha desvelado que mantuvo un affaire especial con Bertín Osborne. "Sí que he mantenido una relación con Bertín, lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos mantenido durante 15 años y una relación. Él me negó porque no se quería pillar lo dedos, que lo entiendo, pero me dolió que me negara. Me siento decepcionada y no lo voy a permitir después de 15 años de confidencias", comentó la artista en "Espejo Público".

Fabiola Martínez asegura que no va a hablar de la polémica con Encarna Navarro EUROPAPRESS

Unas informaciones que no dejan en muy buen lugar a Bertín Osborne y que, inevitablemente, ponen el foco en su exesposa, Fabiola Martínez, con la que ha compartido los últimos 20 años de su vida. Las historias que narran las mujeres anteriores coinciden en el tiempo con los años de casado del presentador, lo que se traduce en posibles infidelidades a la madre de dos de sus hijos.

Ante esta situación, Fabiola Martínez es incapaz de disimular su enfado delante de las cámaras, asegurando que "siempre he sido muy honesta, transparente y franca, no me gustan las hipocresías". A la pregunta de si le molestan estas informaciones que han visto la luz, la modelo responde irónica con otra cuestión que demuestra su enfado: "¿Tú qué crees?".

Aun así, Fabiola Martínez recalca que ya "no es mi vida" e insiste en que "hace mucho, muchísimo, que no me afectan" este tipo de testimonios.