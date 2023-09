La sorprendente reacción de Eugenia Osborne a la entrevista de Encarna Navarro, supuesta examante de Bertín

Esta mañana Encarna Navarro, exconcursante de "Operación Triunfo" en 2006, ha desvelado en exclusiva para "Espejo Público" que mantuvo una relación con Bertín Osborne de más de 15 años. Por primera vez, la artista hablaba de su supuesto affaire con el televisivo y, muy molesta, declaraba que le dolía mucho que el ex de Fabiola Martínez haya negado su vínculo sentimental.

Sí, por supuesto que la he mantenido. Lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos tenido durante 15 años y una relación", declaraba Encarna en el programa de Antena 3. "A mí me duele, estoy muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa... Conmigo siempre se ha portado superbién. Eso ha sido mutuo. Pero negarme ahora, ¡y como amiga!, como si no me hubiera visto nunca, no sé... Las imágenes valen más que 1.000 palabras, o sea, me estáis viendo. He estado comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario, ¿y ahora no me conoces? Pues creo que no hay necesidad de eso", ha desvelado, muy decepcionada con Bertín Osborne. La relación a día de hoy entre ambos es nula, algo que le causa mucho dolor a la cantante. Tanto es así, que incluso le envió un mensaje cuando se enteró de su futura paternidad con Gabriela Guillén y no recibió contestación de su parte.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Después de este nuevo huracán mediático, las reacciones del entorno de Bertín no se han hecho de esperar. Gabriela Guillén no ha querido pronunciarse sobre el asunto y solo ha declarado que se encuentra muy bien con su embarazo. Pero su hija Eugenia sí ha tenido unas palabras sobre Encarna Navarro. Sorprendida por el relato de la exconcursante de "Operación Triunfo", la empresaria ha sido muy sincera, asegurando que no conoce a Encarna Navarro: "Ay, no tengo ni idea. No sé quién es y es que esa es la vida de mi padre, no sé nada". "Uy, no me he enterado de nada, pero es que no voy a comentar nada", ha señalado, desmarcándose nuevamente de cualquier relación sentimental de su padre.

Eugenia Osborne, siempre tan correcta, ha decidido no mojarse en ningún asunto relacionado con la intimidad de su padre. Aún así, ha revelado que Bertín "está bien", a la espera de su futura nueva paternidad junto a Gabriela Guillén. Pero lo cierto es que el presentador, después de la entrevista de Encarna Navarro en "Espejo Público", se encuentra muy enfadado con la situación y así se lo ha hecho saber personalmente al programa. Fabiola Martínez, protagonista indirecta de esta historia, ha preferido guardar silencio y no responder a las llamadas del programa de Antena 3.