Una exconcursante de "Operación Triunfo" destapa su romance con Bertín Osborne: " Ha sido una verdadera amistad que hemos tenido durante 15 años y una relación"

Bertín Osborne ha vuelto a convertirse hoy en el protagonista de la prensa del corazón por una nueva relación sentimental. Encarna Navarro, exconcursante de "Operación Triunfo", ha decidido romper su silencio y relatar, en exclusiva para "Espejo Público", el romance que ha mantenido con el ex de Fabiola Martínez y su larga amistad durante años.

La cantante no ha dudado en confirmar al espacio de Antena 3 que ha tenido una relación íntima con Bertín Osborne: "Sí, por supuesto que la he mantenido. Lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos tenido durante 15 años y una relación". Aún así, ha asegurado que "no se quiera pillar los dedos" por los problemas que le puede acarrear al televisivo tras destapar este affaire.

Encarna, después de tantos años, está muy dolida con la actitud que Bertín ha tenido con ella, negando cualquier tipo de relación. Por este motivo, la artista se ha animado a hablar: "A mí me duele, estoy muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa... Conmigo siempre se ha portado superbién. Eso ha sido mutuo. Pero negarme ahora, ¡y como amiga!, como si no me hubiera visto nunca, no sé... Las imágenes valen más que 1.000 palabras, o sea, me estáis viendo. He estado comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario, ¿y ahora no me conoces? Pues creo que no hay necesidad de eso".

Además, ha querido aclarar que ella es cantante y que no habla de su vida privada, siendo esta intervención una excepción dentro de su carrera como artista. "Vamos a ver, yo de mi vida privada jamás he hablado, ¡jamás! Es la primera vez en mi vida porque yo me dedico a lo que me dedico, que es cantar. Y mi vida privada se queda para mí. Yo nunca he hablado, ahora, lo que no me gustaría permitir es que me niegue. En 15 años ha habido muchísimas confidencias entre los dos. Y ahora como que no me conoces...", ha declarado Encarna.

"Cuando me enteré de la noticia de que iba a ser padre le mandé un WhatsApp, por supuesto. Eso es una noticia maravillosa", ha desvelado la exconcursante de "Operación Triunfo", señalando que nunca recibió respuesta por parte del ex de Fabiola. Tal y como ha apuntado Encarna, esto se produjo en un momento que su relación era "completamente nula", algo que le da "muchísima pena".

Para finalizar, Encarna ha sido muy clara: "No sigo enamorada de él. Tampoco me siento más liberada al contarlo, lo que yo siento ahora es tristeza y decepción porque lo he considerado muy amigo mío. Durante 15 años, cuando tienes una relación de amistad con una persona, tienes confidencias". Eso sí, en ningún momento ha hablado mal de Bertín y ha destacado las tres cualidades que siempre le han gustado del presentador de televisión han sido "su voz, simpatía y cómo sabe tratar a las mujeres".

Después de esta entrevista, desde "Espejo Público" se han intentado poner en contacto con Fabiola Martínez, aunque no han podido hablar con ella. Pero lo que sí han podido saber es que Bertín Osborne está muy enfadado con Encarna y con este nuevo testimonio que ha salido a la luz, y se lo ha hecho saber al espacio de Antena 3 personalmente.