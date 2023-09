Bertín Osborne, tajante, sentencia a Encarna Navarro: "Todas son iguales"

Bertín Osborne vuelve a estar en el centro de la polémica por su vida sentimental. Ayer, Encarna Navarro, exconcursante de "Operación Triunfo", relató en exclusiva en "Espejo Público" que había mantenido una relación sentimental con el presentador de televisión y una amistad de más de 15 años. La artista se animó a contar su historia con el ex de Fabiola motivada por el dolor que le produce que, a día de hoy, el televisivo la ignore y niegue la relación que mantuvieron.

"Sí, por supuesto que la he mantenido. Lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos tenido durante 15 años y una relación", aseguraba Encarna Navarro en el magacín de Antena 3. "A mí me duele, estoy muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa... Conmigo siempre se ha portado superbién. Eso ha sido mutuo. Pero negarme ahora, ¡y como amiga!, como si no me hubiera visto nunca, no sé... Las imágenes valen más que 1.000 palabras, o sea, me estáis viendo. He estado comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario, ¿y ahora no me conoces? Pues creo que no hay necesidad de eso", sentenciaba la cantante sobre su relación con Bertín.

Este nuevo tsunami mediático enfadaba mucho al presentador que, en los últimos meses, ha estado en el ojo del huracán por su futura nueva paternidad junto a Gabriela Guillén. Bertín Osborne hizo saber expresamente a "Espejo Público" su molestia por este nuevo testimonio, que solaparía esta relación sentimental con su matrimonio con Fabiola Martínez, su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños. Según ha revelado Gemma López en el espacio de Antena 3, cuando el presentador de televisión escucha a Encarna Navarro declara que "todas son iguales".

Estas tres palabras pueden tener varios significados en este contexto. El primero, que todas su relaciones acaban hablando de sus historias sentimentales en los medios, confirmando sus romances a través de la prensa rosa de nuestro país, o que salgan mujeres inventándose informaciones sobre él. Fabiola Martínez, después de esta polémica, ha decidido desmarcarse del currículum sentimental de su exmarido, asegurando que no quiere "saber nada de este tema".