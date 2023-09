Gabriela Guillén da nuevos (e inesperados) detalles de su hijo con Bertín Osborne

La noticia bomba de la futura paternidad de Bertín Osborne vino acompañado de mucha polémica y una oleada de críticas por diversos motivos. Unos se centraban en la diferencia de edad entre él y Gabriela Guillén, la que será la madre de su futuro vástago. Otros por no haberle dado su sitio en su momento, cuando surgieron los rumores de su relación, que él negó tajantemente como hizo con otras antes, como Chabeli Navarro. También por cómo reaccionó a las primeras críticas, cargando a diestro y siniestro contra todos. Pero ahora han pasado dos meses de eso y la joven continúa adelante con su embarazo. Lo ha hecho de la forma más discreta posible, aunque ahora ha decidido romper su silencio y contar nuevos detalles al sentirse más segura y calmada.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Gabriela Guillén lleva en su vientre el que será el sexto hijo para Bertín Osborne. Ha sufrido mucho la atención mediática y ha tratado de huir de las cámaras y los reporteros desde que se presentase en la portada de una revista de corazón. Después de unas semanas de desconexión y muchos planes veraniegos, ha querido confesarse con Sonsoles Ónega, sentada en el plató de su programa en Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles’. Lo hace tras haber disfrutado de “tiempo a solas con el bebé”, como así reconoce al inicio de la inesperada entrevista. Eso sí, se reserva a buen recaudo el sexo del hijo que espera, pues no cede al descubrir si es niño o niña.

Vestida toda de rojo y presumiendo de curvas de premamá de seis meses, Gabriela Guillén ha dado nuevos detalles sobre su estado de buena esperanza. Por ejemplo, ha desvelado que sale de cuentas el próximo 31 de diciembre, lo que podría terminar en los telediarios patrios por ser el último bebé del presente año o el primero del 2023. Sea como fuere, ella confiesa tener “ansias de que llegue ya”, pues está deseosa de verle la carita al bebé que, a pesar de no haber sido buscado, es ya muy querido. “Nunca habíamos hablado de tener un hijo. Era totalmente ajeno a nuestros planes”.

Gabriela Guillén con Sonsoles Ónega Antena 3

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista de Gabriela Guillén en televisión llega cuando es preguntada por su actual relación con Bertín Osborne. No puede controlar la emoción y las lágrimas brotan de sus ojos, pese a que reconoce que “ahora tenemos una relación buena y lo más importante es que nuestro hijo está bien”. No duda que a su futuro vástago no le faltará de nada, porque confía en que el cantante es “un excelente padre que se preocupa mucho por toda su familia”. Ella ahora goza de tan exclusiva condición.

Además, Gabriela Guillén aprovecha para defender el honor dañado de Bertín Osborne por la polémica surgida por su embarazo: “Es injusto todo lo que se ha hablado de él, porque a mí siempre me ha tratado muy bien”. Destaca que, con él, aunque ahora no es su pareja, ha vivido una historia de amor de un año y medio “muy bonita” y que no puede estar más agradecida, pues le “ha dado lo más maravilloso”, que es su futura maternidad. Un proceso que compartirá con él, porque quiere que su vástago crezca sabiendo “el padre que tiene, que es maravilloso”. Eso sí, aún no sabe si él estará durante el parto, algo que deja a su elección: “Si él quiere, yo estoy encantada de que esté y si no también”.