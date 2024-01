Bertín Osborne vuelve a los escenarios este domingo, y el lunes verá a los hijos de Paco Arévalo

Recuperado del covid, Bertín Osborne regresará a los escenarios el próximo domingo en Alicante, y aprovechará la cercanía de Valencia para dar el pésame personalmente a los dos hijos de su íntimo amigo, recientemente fallecido, Paco Arévalo.

Eso sí, reconoce que todavía no está al cien por cien y pide a sus fans que le disculpen si le notan algo cansado. Porque estuvo convaleciente en cama más de una semana. En un vídeo colgado en su Instagram confiesa que "nunca me he sentido tan mal. Esta ha sido la segunda vez que pillo el covid y fue mucho peor que la primera".

Una persona de su entorno más cercano corrobora lo anterior: "Bertín no tenía ganas de nada, le costaba hasta levantarse de la cama para ir al baño, fueron unos días muy duros".

Pero antes del concierto pasará unas horas con su hijo Kike, que hoy miércoles cumple diecisiete años. El cantante y la madre de sus dos hijos mantienen una relación muy cordial a pesar de estar separados, y Bertín suele visitar la casa materna siempre que viene a Madrid.