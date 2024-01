Las 10 transferencias que Bertín Osborne habría realizado a Gabriela Guillén y la cifra total

Bertín Osborne está en el ojo del huracán informativo desde que se conociese que iba a convertirse en padre, fruto de su amistad, según él, con Gabriela Guillén. La joven de 36 años ya ha dado a luz, aunque el cantante aún tiene dudas de que el retoño pueda ser suyo y ha solicitado una prueba de paternidad. Eso sí, ya ha avisado de que no tienen ninguna intención de ejercer como padre, pero se ha comprometido a que al niño no le falte de nada si se demuestra su parentesco. Es decir, ayudará económicamente a la manutención del bebé. Pero parece que ya desde antes de que el pequeño llegase al mundo, el cantante realizaba supuestas transferencias a la joven. Al menos eso es lo que ha afirmado en la tarde de este jueves José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’, que incluso ha llegado a dar cifras.

Bertín Osborne en diciembre de 2023 Gtres

El colaborador del programa de Telecinco ha detallado cuántos ingresos habría recibido Gabriela Guillén supuestamente de Bertín Osborne. Pone fecha y cantidad a estas transferencias, que comenzaron el 6 de marzo y se terminaron el pasado 4 de septiembre. Lo curioso de estos presuntos movimientos bancarios es que se iniciaron dos meses antes de que la fisioterapeuta paraguaya conociese su estado de buena esperanza. Algo que ha llamado mucho la atención en el plató de Mediaset, pues no se conoce el concepto que contextualiza estos pagos previos. Pero habría más.

De todas formas, el primer supuesto pago es de una cuantía relativamente baja. El 6 de marzo Gabriela Guillén recibió 400 euros, mientras que el 26 de abril sumó en su cuenta otros 1.500 euros. El tercer ingreso que se ha puesto sobre la mesa de ‘Así es la vida’ ya tendría algo más de explicación, pues se realizaría tan solo unos días después de que el test de embarazo diese positivo. Fueron 1.000 euros el 8 de mayo y a partir de aquí se rompieron lazos personales entre ellos. No hubo contacto cero, pues sí que trataron cuestiones referentes al hijo que iban a traer al mundo, pero el entendimiento parece que fue escaso o nulo.

Pese a ello, parece que Bertín Osborne, según el programa de Telecinco, sí que cumplió su palabra y continuó realizando supuestos ingresos. El mes de junio se anotaron dos fechas, el 5 y el 26, con dos cantidades, la primera de 1.300 euros y la segunda de 600 euros. Al parecer, esta última respondería en un momento en el que trataron de retomar su noviazgo y apostar por su relación. El pago sería para comprar el vestido que Gabriela Guillén lució en la fiesta de El Turronero, como también explicaría los dos primeros pagos misteriosos, supuestamente para la adquisición de vestidos.

Julio fue especialmente movido en la cuenta de Gabriela Guillén, pues los días 4, 17, 20 y 28 recibió transferencias por un valor total de 6.100 euros. Unos pagos de Bertín Osborne que ella no ha negado, pues fue uno de los temas a tratar en la entrevista que realizó en ‘De viernes’. Lo primero que quiso dejar claro sobre el tema es que “en ningún momento él se ha ofrecido a pagarme por mi silencio” y que era para “ayudarme con el tema del embarazo, han sido dos ocasiones y no más”. No obstante, en ‘Así es la vida’ hablan de muchas más. De hecho, queda una última, el 4 de septiembre, por valor de 3.000 euros. Con ello sumarían un total de 13.900 euros.