Bertín Osborne y Fabiola Martínez se muestran muy cómplices en su reencuentro público

La gala solidaria de la Fundación Bertín Osborne celebrada ayer en Madrid fue el escenario del esperado reencuentro público entre el cantante y su exmujer, Fabiola Martínez. Una acercamiento que contó con gran expectación después de la entrevista que la modelo concedió hace solo unos días a ‘Lecturas’ donde confesó que sus dos últimos años de matrimonio con Bertín no fueron fáciles y donde le reprochó algunas de sus declaraciones públicas.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne GTRES

“Ber­­tín no tendría que a ver dicho que nunca había estado enamorado porque, ¿qué le decimos a los hijos, que no son producto del amor? Ahí se le fue la pinza a Bertín”, expresaba Fabiola confesando también que, tras su separación, hace ya más de dos años, había sufrido ataques de angustia por las noches. Y es que el fin del matrimonio no fue nada fácil para ella: “Yo llevaba dos años viviendo un duelo al sentir que no levantábamos cabeza, que no lográbamos superar baches”.

Este fin de semana, ambos volvían a encontrarse en un evento solidario celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela para recaudar fondos destinados a la asociación que dirige Fabiola y que fue fundada para ayudar a familiares de niños con discapacidad. Posando juntos y sonrientes, el exmatrimonio se mostró de lo más cómplice ante los medios de comunicación y ante sus invitados, entre quienes se encontraban María Zurita, Esther Doña, Carmen Morales y Eugenia Osborne, hija de Bertín y Sandra Domecq.

Fabiola Martínez, María Zurita y Bertín Osborne GTRES

En la actualidad, Bertín Osborne mantiene una relación con Gabriela Guillén. Si bien el presentador de televisión no ha querido nunca definirlo como noviazgo, tildando a la joven en un principio como amiga especial, hace solo unas semanas declaraba que no había que ponerle “puertas a nada”. Por su parte, Fabiola aseguraba hace un mes que, aunque no tiene intención de tener pareja estable por el momento, ella también tiene sus amigos, con los que se divierte y se lo pasa muy bien.