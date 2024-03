Los besos que confirman la relación de Nagore Robles y Carla Flila

El rumor lleva varias semanas circulando aunque ninguna de las protagonistas ha querido confirmarlo. Sin embargo la publicación en la revista "Semana" de unas fotos de Nagore Robles y la tiktoker Carla Flila besándose en un parque de Madrid no dejan dudas.

La presentadora y la creadora de contenidos nunca han negado su buena relación, compartiendo entre sus seguidores múltiples planes y escapadas. Durante los Premios Ídolo dieron también muestras de la complicidad existente entre ambas y explicaron porque ninguna de ellas quería explicar su relación.

"Yo no meto ni me dejo de meter en nada. Voy a mi rollo. Qué te voy a decir de Nagore... ¿Hay muchos titulares? Yo no puedo controlar ni este ni ningún tema", explicaba la tiktoker en la alfombra roja de los premios de Dulceida. "Yo siempre estoy enamorada de mí misma", afirmaba.

"Yo te agradezco enormemente la pregunta y siento decepcionarte un montón, pero es que he decidido desde hace tiempo no hablar de mi vida privada porque luego la cago", sentenciaba la colaboradora de Telecinco.