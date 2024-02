Nagore Robles desmonta el amor para toda la vida: "Romper es elegir y sanar"

Desde que su relación con Sandra Barneda llegó a su fin, a Nagore Robles no se le ha vuelto a conocer pareja. Hace unos meses se barajó la posibilidad de que hubiera iniciado un romance con Carla Flila, una influencer con la que disfrutó de un exótico viaje hasta Punta del Este, en Uruguay, pero lo cierto es que no se ha confirmado y, de cara a la opinión pública, la colaboradora de Telecinco sigue soltera.

Las habladurías sugieren, además, que fue a ella a quien más le costó superar su ruptura con Barneda, que sí ha rehecho su vida de la mano de Pascalle Paerel, una bailarina neerlandesa con la que disfruta de románticas escapadas, como la que hicieron a París a finales del año pasado.

Ahora, Robles ha querido compartir una sentida reflexión en la que desmonta el amor para toda la vida y recalca que no hay mal que cien años dure. La influencer cuestiona afirmaciones como "yo ya no creo en el amor" o "me niego a aceptar que esta relación se haya acabado", para recordar que la vida da muchas vueltas y que "nadie sabe lo que va a pasar mañana o pasado mañana".

Además, expone lo que podría ser una de las razones por las que dejó de seguir a Sandra Barneda en redes sociales, a pesar de que su ruptura se produjo en buenos términos: "Cuando hay tanto amor, lo mejor es cortar por lo sano, porque si no, no sanas, no avanzas".

Bajo su punto de vista, el concepto de "amor de mi vida" es "una tontería" porque una relación puede ser la más importante que se ha tenido hasta la fecha, "hasta esta vida, pero luego viene otra vida, y no sabes qué puede pasar o a quién vas a encontrar".

Nagore Robles recuerda uno de los mejores consejos que le han dado, que atribuye a su amiga Ana Milán: "¿Cuántas veces has pensado que algo era para toda la vida y se ha quedado en un fin de semana, y cuántas has pensado que lo que era para un fin de semana, al final ha terminado durando un año?".

Por último, Robles insiste en que una separación, por muy traumática que sea, puede ser el comienzo de otra etapa en la que nadie sabe lo que puede encontrar tras recomponerse: "Romper también es elegir, es sanar y aprender. Cuando hayas sanado, volverás a confiar y a empezar de nuevo".