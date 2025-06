Bibiana Domit, la sobrina de Carlos Slim que triunfa en el mundo del arte Internacional

Bibiana Domit (Ciudad De México 1977), supo desde pequeña que era una artista. Recuerda estar siempre con colores en la mano, dibujando cuadernos, servilletas, paredes o lo que tuviera frente a ella. Hoy su creatividad ha trascendido fronteras y es reconocida como una de las grandes promesas del mundo del Arte Contemporáneo.

Bibiana, es la primera artista y muralista latinoamericana que ha realizado murales en vivo en América, Europa, África y Medio Oriente. ¿Cuándo nació su pasión por el arte y la pintura?

Nací artista. La creatividad a este nivel es un don que te es dado por Dios y que vas descubriendo y desarrollando con el paso de los años. Recuerdo que desde muy pequeña, en la escuela, los maestros me pedían constantemente que dejara de dibujar. Pensaban que no ponía atención, pero yo no podía parar, parecía que mis manos tuvieran vida propia. Estudié la carrera de Historia del Arte en México y técnicas de dibujo en Florencia, Italia. Al cumplir 20 años, murió mi padre y fue una experiencia tan dolorosa que me llevó a vivir momentos de profunda reflexión interior y a dedicarme de lleno a la pintura.

Sandra García-Sanjuan, Bibiana Domit y el cantante de Maná, Fher Olvera en el backstage de Starlite Starlite Occidente

¿Qué siente al pintar?

¿Has escuchado la frase "éxtasis creativo"? Yo recuerdo haberla leído en los libros de los grandes poetas, artistas y místicos. En verdad, esto es exactamente lo que siento al hacer mis murales. Es como estar en otro mundo, olvidar el tiempo y existir en un estado elevado de consciencia en el que te llenas de energía, la creatividad fluye y dirige el momento. Puedo pintar durante horas enteras sin saber cuánto tiempo ha pasado y al terminar me siento llena de alegría y vida.

Nasrin Zhiyan y Bibian Domit en Massumeh Nasrin Zhiyan

¿De quién le gustaría tener una obra en su casa?

Creo que empezaría con Rothko, Cy Twombling, Kandinsky y Picasso.

En los Emiratos Árabes Unidos, su obra ha sido calificada por la prensa como un estilo único dotado de profundidad y libertad de expresión. Y es verdad, tiene un estilo tan único y reconocible. ¿Cómo empezó y cómo definiría su estilo?

Empezó seguramente cuando tenía 3 años y dibujaba las paredes de mi casa… En mi experiencia, no soy yo quien dirige la obra sino la fuerza creativa. De hecho yo no planeo mis murales u obras de arte antes de empezarlas, por esto es sorprendente para las personas verme pintar, ya que sin bocetos previos, solo con con audífonos en mis oídos y pincel en mano, la creatividad va llenando el espacio. Recuerda la frase de Miguel Ángel "El David siempre estuvo escondido en ese gran bloque de mármol, lo único que yo hice fue quitar las partes que sobraban". Mi proceso creativo es justamente así, en pocas palabras, mi estilo me eligió a mi.

Bibiana Domit pintando un mural para la subasta de la Gala Starlite Starlite Occidente

¿Dónde encuentra su inspiración?

¡En mi amor por la vida! En la belleza y grandiosidad de la naturaleza, en la música, en el amor, en los momentos alegres y también en la oración, los profundos silencios, momentos de reflexión y soledad. En el saber que tengo un gran Don y sentir la responsabilidad de compartirlo y ponerlo al servicio del mundo.

¿Cuál de sus murales ha sido el más representativo?

Todos y cada uno son especiales y representativos. Podría decir, quizás, que la pirámide que pinté en una isla en Abu Dhabi fue una experiencia bastante especial.

Sus piezas de Arte forman parte de importantes colecciones en el mundo. ¿Quiénes son los coleccionistas más entusiastas de Sus obras?

Mis coleccionistas, son grandes amantes del arte e importantes figuras del mundo empresarial y artístico.

“Adán y Eva”, obra de la colección Carlos Slim Bibiana Domit

Su tío Carlos es un gran coleccionista y sabemos que es muy cercano a usted. ¿Cómo lo describiría en una sola palabra?

Sabiduría.

Bibiana Domit pintando una pirámide en Abu Dhabi 2022 AD Photography.

En el 2018 fue convocada por el Papa Francisco como de una de las artistas elegidas para el lanzamiento de la Fundacion Scholas Ocurrentes. ¿Qué sintió al recibir esta invitación?

¿En verdad me tomó por sorpresa totalmente! Recuerdo que estaba llevando a mi hijo Pierre al colegio en Miami y recibí una llamada en la que me invitaban personalmente a asistir al Vaticano a una reunión con el Papa Francisco. Desde hace mucho tiempo el objetivo de mi arte es ayudar y servir al mundo, así que fue un honor para mi recibir esa invitación.

El Gobierno de Key Biscayne FL, te otorgó un reconocimiento público por su generosidad y contribución a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

¿Qué le hizo sentir este gran reconocimiento?

Creo que los artistas estamos al servicio de las comunidades. Se dice incluso que somos los que estamos más conectados a la Verdad y que en épocas de mucho caos existencial es nuestro deber dejar resplandecer la Luz. He vivido muchos años en Miami (Key Biscayne) y es un gusto saber que mi arte inspira la vida de las personas de mi comunidad.

Bibiana Domit con el Papa Francisco en el Vaticano Vatican Media

Se ha dicho que estar frente a una de sus obras es una dosis instantánea de felicidad, ¿qué puede decir sobre esto?

Mis obras se basan en sentimientos de Alegría y Amor que, en mi experiencia, son el motor del mundo. He recibido cientos de mensajes de personas que me agradecen porque al ver mis obras de artes se sienten mas vivos y felices.

Sus obras han sido subastadas en reconocidas casas de subastas en México, Europa y Estados Unidos. ¿Qué pieza suya se subastará en breve?

¡Sí! Me siento muy privilegiada y agradecida de estar en este punto después de mas de 25 años dedicándome a mi carrera de artista. Hace unos meses una de mis obras protagonizó en la subasta de arte latinoamericano en CHRISTIES NY , recientemente se subastó otra pieza en la casas de subasta más antigua de Europa, DOROTHEUM (Viena, Austria ) y próximamente en HAMPEL (Munich, Alemania).