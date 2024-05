La boda gay que reunirá a la cúpula del PP en Valencia con exministros socialistas como Máximo Huerta

“2024 es un buen año para casarse... y hoy un buen día para contarlo”. Con esta contundente frase se daba a conocer en redes sociales el enlace que unirá en matrimonio a Juan Carlos Caballero con su novio de toda la vida, Javier Zamora. Dos nombres importantes en el organigrama del Partido Popular de Valencia. El primero es concejal del grupo popular del Ayuntamiento valenciano y número dos de la alcaldesa, María José Catalá, además de portavoz de la formación, mientras que el hombre que está llamado a convertirse en su marido es un abogado, destacado militante del partido. Llevan muchos años cultivando un amor que este año dará un paso más, con el correspondiente intercambio de alianzas, la pronunciación de sus votos y el esperado ‘sí, quiero’ delante de sus seres queridos. Entre ellos, nombres propios del mundo de la política.

Al llevar muchos años desarrollándose profesionalmente en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, es de presuponer que la cúpula del grupo en la región tenga una mesa reservada en tan esperado enlace. Fue el pasado mes de enero cuando anunciaron sus planes de boda, cosechando felicitaciones y buenos deseos por parte de sus compañeros de partido. Aún no se ha desvelado la fecha concreta en la que se jurarán amor eterno, pero los afortunados asistentes a su día mágico ya han recibido invitación. Así, estarán rodeados en tan importante cita de su familia, sus amigos más íntimos y también compañeros como la propia presidenta de la Comunidad, María José Catalá, entre otros miembros del equipo. Pero también hay confirmados otro rostro conocido que representó en su día al partido rival.

Se trata de Máximo Huerta, un íntimo amigo de la pareja que ha reavivado el interés por su enlace a través de sus redes sociales. Mediante una fotografía en la que comparte protagonismo con Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, el escritor y quien fuese ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez de manera fugaz y con polémica de por medio, ha querido felicitarles por su unión. Lo hace con meses de retraso, pero con gran alegría por estar entre los invitados a su boda: “Celebro el amor con envidia. Y comparto la alegría de ver a la pareja más feliz de Valencia. No os felicité públicamente cuando el anuncio de la boda. Hoy lo hago con aquel ver del ‘Llibre de les meravelles’: ‘No hi havia a València dos amants com nosaltres’”, le dedicaba el también presentador a sus buenos amigos por el importante paso que están a punto de dar, al convertirse en matrimonio ante sus seres queridos.

De esta forma, Juan Carlos Caballero y Javier Zamora ponen el broche de oro a una larga relación que se fraguó en la Nuevas Generaciones del Partido Popular. Aquí coincidieron y atesoraron un romance que se ha ido consolidando con el paso de los años, hasta entender necesario formalizarlo mediante el correspondiente ‘sí, quiero’. La pareja de abogados ha encontrado en el seno del partido el respaldo a su romance y también será así en su inminente casamiento. Un enlace que reunirá a la cúpula de la formación en Valencia, aunque se podría esperar también que cuenten con la presencia de más altas esferas, como puede ser el propioAlberto Núñez-Feijóo, pues el número dos de la presidenta valenciana también ostenta el cargo de secretario general del PP en la comunidad y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP en sustitución de Rita Barberá.