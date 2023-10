El cambio de expresión de Sylvia Pantoja al preguntarle por su prima Isabel Pantoja

Este pasado sábado 21 de octubre la alfombra roja se preparaba para la novena edición de los premios Radiolé, una gala destinada a reconocer el talento de los artistas más prometedores de la música andaluza. En este evento la polémica no ha estado muy alejada de los premiados. Y es que una de las premiadas con este distinguido, Sylvia Pantoja, ha dedicado unas palabras para los medios con relación a lo que supone para ella este galardón: “recibir un premio es siempre muy importante y te da una alegría inmensa”, ha proclamado dando el matiz de que se lo dedica a sus padres, los cuales estarían “muy orgullosos”.

Su trayectoria musical está en un punto de crecimiento y muestra su agradecimiento a sus fans por seguirla y apoyarla: “me siento muy querida por el público. Me lo demuestran en las redes, el público que me seguía desde el principio, pero también gente nueva que me está descubriendo ahora”.

Pero al tener el apellido Pantoja no ha podido evitar que el tema de conversación fluyera entre el cisma familiar y, aunque deja claro que ella es algo más que un apellido, afirma que “yo lo único que sé es que para bien o para mal sigo aquí”. Sin embargo, sus declaraciones dieron un vuelco cuando le preguntaban por su prima Isabel Pantoja. La tonadillera no asistió a la boda de su hija Isa, sobre lo que Sylvia Pantoja no quiso pronunciarse. Sí dejó muy claro que actualmente su mayor preocupación se centra en que su carrera siga hacia delante y “que mi familia, a la que quiero, siga adelante”, declaraba tras preguntarle por el estado de salud de Isabel Pantoja y sobre su decisión con respecto a su despedida final.

La artista, notablemente descontenta con el rumbo que habían tomado las preguntas, se limitó a disculparse por no poder hablar más sobre la situación familiar que están viviendo en el clan Pantoja.

Isa Pantoja da la cara en 'Vamos a ver' y confiesa cómo se encuentra tras su enlace con Asraf Beno EUROPAPRESS

No es el primer testimonio que se recoge sobre la firme decisión que tomó la tonadillera de acabar sus días alejada de sus seres queridos. Cuando llegue el momento no desea que nadie se acerque hasta el tanatorio. Esta afirmación la puso ya en duda su hija Isa Pantoja, que afirmó ante las cámaras: “no creo que haya dicho eso, yo creo que ahora como están las cosas… Tanta guerra y tanta muerte. Hablar de esas cosas, de un supuesto, me parece un poco feo”, dijo tras su aparición en el programa ‘Vamos a Ver’, en el que hizo su primera aparición pública como mujer recién casada.