La durísima decisión de Isabel Pantoja para su muerte: drásticas últimas voluntades

Dios quiera que sea dentro de muchos años, pero Isabel Pantojaya está pensando en su final. La muerte es el final del camino y no todos lo viven con la misma atención, pues hay quienes prefieren disfrutar de la vida ajenos a la otra cara de la moneda. No es el caso de la tonadillera, que incluso está preparando cómo quiere ser despedida cuando sus días lleguen a su fin. Así lo ha asegurado Beatriz Cortázar este jueves 19 de octubre en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, una exclusiva que ha dejado a muchos con el corazón sobrecogido, pues evidencia cómo se encuentra la cantante ahora, aislada y sin contacto con sus hijos y demás seres queridos.

Los últimos varapalos que la vida le ha propinado ha hecho que Isabel Pantoja se prepare ya para la muerte. Al menos sí que tiene claro ya cómo quiere que le den el último adiós, si desea un funeral multitudinario o más íntimo, quién deberá estar presente en el mismo o si quiere descansar en un mausoleo para que sus fans puedan seguir visitándola y dejándole flores. La decisión final, como ha asegurado la citada periodista, no podría ser más dura, pues deja claro que los últimos capítulos con sus hijos le han dejado sin ánimos para nada, ni tan siquiera para su propia muerte y los faustos que le acompañarían.

La gota que colmó el vaso para la tonadillera fue la visita que realizó al hospital cuando su hijo, Kiko Rivera, tuvo problemas de corazón. El Dj no ha superado el rencor y en un momento tan delicado no atendió a la evidente preocupación de su madre, decidiendo echarla de la habitación. Esto supuso un golpe tremendo para ella, agravado también por el distanciamiento de su hija, Isa Pantoja, con la que no habla desde hace meses y a la que no apoyó en su boda con Asraf Beno, dejando que Dulce tome su importante papel. Por todo esto, Isabel Pantoja quiere morir sola y que nadie la llore.

Isabel Pantoja entra con su equipo al Estadio de la Cartuja Instagram

La firme determinación de acabar sus días alejada de sus seres queridos la tomó a mediados del pasado mes de julio. De hecho, ya se lo ha comunicado a su entorno más directo a modo de últimas voluntades, porque quiere que se respete su decisión de blindar su futurible despedida. No quiere que nadie se acerque hasta el tanatorio para presentar sus condolencias y respetos a la familia, pues tampoco ellos están invitados a tan macabra cita. Tampoco quiere un velatorio, que suele ser el momento en el que sus fans lloren su pérdida. Y, con ello, también renuncia a tener un funeral propiamente dicho. Está desencantada con la vida y no quiere hacer nada especial por su muerte.