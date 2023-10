Isa Pantoja se pronuncia sobre las palabras de su madre: “Hay que pensar en la vida”

Más de una semana como marido y mujer y la televisiva hija de la tonadillera ha vuelto a hacer acto de presencia en los platós de televisión, donde finalmente ha hablado sobre toda la polémica que surgió el día en el que pasó por el altar junto Asraf Beno. En el programa conducido por Joaquín Prat, ‘Vamos a Ver’, se ha mostrado entusiasmada por rememorar el que fue uno de los días más importantes de su vida, pese a las ausencias y los dramas que acontecieron.

Sin embargo, uno de los temas que más quedó en el aire fue la opinión que tiene la televisiva sobre cómo Isabel Pantoja desea tener su despedida: un acto que no incluye ni homenajes ni funerales ni a sus hijos. Pero a todo esto, Isa Pantoja se mantiene fuerte y trata de desmentir dicha información: “A ver, yo no creo que haya dicho eso, yo creo que ahora como están las cosas… Tanta guerra y tanta muerte. Hablar de esas cosas, de un supuesto, me parece un poco feo. Un poco dramático con la situación que se está viviendo en el mundo”. Prosigue mientras duda sobre la veracidad de que estas palabras hayan sido un deseo expresado por su madre: “lo que creo es que hay que pensar en la vida y no en las cosas negativas y que al final la edad no tiene que ver, desgraciadamente, como estamos pudiendo ver, para morir. Eso no tiene edad y me puede pasar a mí ahora mismo, entonces no me gusta hablar de esas cosas”.

Pero la boda estuvo llena de momentos emotivos y de otros de gran tensión. Y sobre uno de los temas más polémicos han querido preguntarle: su amistad con Aneth Acosta. La amiga de Isa Pantoja fue expulsada de la celebración que seguía a la ceremonia por ser supuestamente la persona que estaba filtrando información sensible. Sin embargo, por muy mediático que se haya hecho el caso la hija de la tonadillera no ha querido ni pronunciar una palabra al respecto.

Lo contrario ha sucedido cuando le han preguntado por su prima Anabel, que la acompañó en su gran día. Sobre las palabras que pronunció sobre ella ha remarcado que fueron “muy significativas para mí por todo lo que dijo. Me gustó mucho”. Anabel se ha convertido en un apoyo muy importante para la televisiva y la considera como una hermana para ella.

Anabel Pantoja e Isa Pantoja Gtres

La presencia de Isa Pantoja en el programa de televisión ha sido muy enriquecedora a la hora de profundizar sobre los detalles y como la pareja vivió tan señalado día, pero resulta extraño dado que después de un enlace como este se esperaría que marido y mujer marcharan juntos a celebrar su luna de miel. Después del programa, en la estación en la que Isa cogería el tren que le llevara a casa, algunos medios se han mostrado ansiosos por saber más y le han preguntado sobre su primer viaje como pareja recién casada: “estamos viendo las fechas que supongo que será al final de este mes, pero el sitio todavía estoy pensando porque ya sabéis las cosas como están y hay que ser precavidos”. Ha expresado la hija de la tonadillera. En un primer momento se iban a marchar a Jordania, pero las autoridades les han desaconsejado ese destino por el momento.