Camilo Blanes, ahora Sheila Devil, desvela por qué ha decidido cambiarse de sexo

Más sincero que nunca, el hijo de Camilo Sesto ha atendido este fin de semana a la prensa que le esperaba a las puertas de su vivienda en Torrelodones y ha contestado a muchas de las preguntas que durante varias semanas han estado girando en torno a su nueva personalidad, la de Sheila Devil. Así es como él mismo pidió que se le llamara en su círculo más íntimo y así es como se ha mostrado a través de sus redes sociales: con la imagen de una mujer. Según Saúl Ortiz, además de las pelucas que utiliza, el joven ya estaría hormonándose para conseguir ese cambio de género tan esperado.

Camilo Blanes Instagram

Ayer era el propio protagonista quien quería aclarar las dudas y desvelar su proceso. "Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”, decía en referencia a su ropa femenina y a los cambios que ha estado mostrando a través de sus redes sociales. “Yo soy del sexo que siempre he sido", explicaba, aunque indicaba que ahora su nombre es Sheila y ya no el de Camilo Blanes. “Camilín es aburrido, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, decía, dejando claro además que se encontraba “muy bien”.

En cuanto al inicio de tan importante proceso personal, Sheila indicaba que, a raíz de analizarse, se había dado cuenta de lo que necesitaba. “Tenía una fuerza como que quería lograr algo y consideraba que era mi lado masculino”, destacaba. Sin embargo, poco después él mismo veía que lo que necesitaba era comenzar un cambio que, según sus palabras, ha llevado “en extremo”. “Lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba, pero era un mal necesario que ya ha terminado y ahora estoy muy feliz". No obstante, evitaba hablar del tema hormonal y las supuestas pastillas que estaría tomando.

Sheila Devil Instagram

Además, y negando que su situación fuese de máxima preocupación, Sheila aseguraba que le duelen las palabras que se dicen sobre él. De hecho, son muchos los comentarios que el joven contesta a diario en su perfil de Instagram, donde se juntan seguidores con detractores que hablan de su situación actual. “Si alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más”, decía. “Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer".

La complicada relación con su madre

La preocupación de Lourdes Ornelas por el estado de salud de su hijo ha sido una constante durante los últimos años y, en especial, en estas últimas semanas. Sheila aclaraba que habla mucho con ella y que la relación entre ambas se encuentra “muy bien” porque la ama.

Así mismo, aprovechaba para aclarar que María, la joven que le acompaña a menudo, no es su novia. “Es muy amiga mía”, decía confirmando que él estaba “solterísimo” aunque “enamorado”. Uno más de los misterios que Sheila siempre suele dejar en el aire.