Camilo Blanes muestra el resultado de su hormonación: ya le crece el pecho

Su intención de transformarse en mujer no es de ahora. Camilo Blanes lleva muchos años detrás de ese proyecto de vida. Ya en México intentó hormonarse pero, por una serie de causas personales, no consiguió sus propósitos.

Fue recientemente cuando el hijo del fallecido Camilo Sesto anunció su intención de cambiar de identidad y pasar a llamarse Sheila Devil, en un intento de dar un giro radical a su vida. Pero, lejos de hacer las cosas por la vía habitual, estaría entrando en un terreno peligroso que podría traerle fatales consecuencias, porque, según cuenta el periodista Saúl Ortiz, “adquiere los productos para hormonarse a través del mercado negro”. “No sigue un control médico, que es indispensable en este tipo de circunstancias”, explica.

Camilo Blanes Instagram

Camilín insiste en que quiere hacer esa transición de hombre a mujer, pero en unas condiciones nada recomendables. Así, serían los mismos individuos que le suministran ciertas sustancias para sus adicciones, los que le estarían consiguiendo las hormonas. Sin embargo, y según fuentes muy próximas al hijo de Camilo Sesto, él ha querido ser mujer toda la vida. “No es una cuestión de ahora, sino de hace mucho tiempo. Esa es la realidad”, aseguran.

Su madre, Lourdes Ornelas, está desesperada. Ante la actitud de su hijo y las imágenes estrafalarias que cuelga últimamente en las redes sociales, luciendo pelucas y ropa interior de mujer, incluidos comportamientos inadecuados, se habría puesto en contacto con un despacho de abogados y con psicólogos para ver si existen posibilidades de incapacitar a su hijo.

Camilo Blanes, de fiesta en casa Instagram

Saúl Ortiz insiste en que “esa mujer está mal, tiene la ayuda de María, que no es, como se dice, la novia de su hijo, sino una amiga de la infancia, y es la persona de mayor confianza de Lourdes”. “Creo que Camilín no está tomando decisiones de manera voluntaria, que le empujan a hacer cosas que le perjudican esas personas que van asiduamente a su casa”, ha declarado el periodista.

Tal y como están las cosas, y ante las actitudes incorrectas que demuestran que el joven no está pasando por su mejor momento, podría ser más fácil iniciar un proceso de incapacitación, y su madre ya se está moviendo en este sentido. Lo que ocurre es que se trata de un proceso muy largo y con muchas dificultades. Se necesitan pruebas, informes psiquiátricos y otras cosas.

El abogado Fernando Osuna nos explica que hay dos formas de incapacitarle: “Ahora, en lugar de ser una incapacitación judicial que convierte prácticamente al incapaz en un inútil, el espíritu de la ley es distinto, y se le pone a una persona como asistente para no aniquilarle y dejarle como inútil. Ese es un camino. Y hay otro, que es internar a la persona en un centro psiquiátrico o en uno médico cuando exista un peligro grande para la salud del individuo, por ejemplo, que se pueda lesionar a sí mismo, o atentar contra la integridad de otras personas”.

En este último caso, indica Osuna, “quien esté cerca de él puede acudir a un juzgado para pedir que un juez le interne en un centro adecuado para enfermos mentales, aunque sea en contra de su voluntad”.

El círculo de Camilo Blanes

La cantante Christina Rapado es una de las mejores amigas de Camilín. Suele ir a su casa con cierta frecuencia y manifiesta que ella conoce “las intenciones de Camilo de transformarse en mujer” desde el primer momento. “Es algo que intento quitarle de la cabeza, igual que le digo que deje la bebida y otras adicciones. Además, sufre una enfermedad crónica para la que no se está medicando. Debería cuidarse más y dejar a un lado lo que le está haciendo tanto daño”, apunta.

Camilo Blanes y Christina Rapado Telecinco

Según Christina, es verdad que se está hormonando “de una manera nada recomendable, porque no acude a un médico que le controle”. “Le tengo un gran cariño y me da mucha pena su estado actual. Lo que más me importa es que vuelva a ser el chico que yo conocí. Hablo con él todos los días y le digo que tiene que acudir a un lugar donde le ayuden a superar sus adicciones”, aclara. Christina es de la opinión de que, “dentro de esa vorágine que le rodea, a Camilo se le ha ocurrido que quiere ser una mujer, y yo no le creo como tal, sino que dentro de su excentricidad quiere llamar al máximo la atención".

Pero hay que recordar que en unas recientes imágenes del treintañero se le notan unos senos incipientes, que demuestran que se está hormonando. Las pelucas, al margen de dos o tres que pertenecieron a su padre, las compra por Internet y se las mandan desde distintos lugares del mundo. La última que le llegó fue una roja, pero las tiene amarillas, con colores brillantes, blancas, castañas… su colección no deja de crecer.

Camilo Blanes Instagram

Rapado añade que “lo primero que debe hacer es ir a un centro y recuperarse, y si luego quiere seguir hormonándose que lo haga, yo no soy quién para discutir la identidad de nadie. Y que Camilo tome la decisión que sea cuando esté sano. Mira, aunque no sea amiga de Lourdes y de María, les pediría que seamos aliadas para ayudarle.” La cantante recuerda que “a Camilo ya le gustaba travestirse hace años, en la época en la que fuimos novios, le divertía ponerse ropa interior de mujer, y no por eso era gay ni transexual, simplemente le daba morbo”.

Pues parece que aquel simple morbo ha dado un paso adelante y se está transformando en algo, para su madre, “muy preocupante”. Lourdes confesaba hace unas semanas, con gran pesar, que “la situación es la que es, se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil”.