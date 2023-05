La nueva juerga de Camilo Blanes junto a dos amigos

Esta semana, Camilo Blanes nos sorprendía con su cambio de nombre: el hijo de Camilo Sesto ahora responde a Sheila Devil. El hecho de que su perfil de Instagram solo muestre imágenes suyas caracterizado de mujer, borrando todo rastro del anterior Camilín, y que la correspondencia a su domicilio llegue a su nuevo nombre, tal y como informaba la revista ‘Semana’, da cuenta de la nueva vida que quiere tener el joven. Lo que no cesan, son las fiestas en su domicilio de Torrelodones.

Camilo Blanes, de fiesta en casa Instagram

Durante este sábado, su exnovia Christina Rapado volvía a visitar su casa, según ella, previa petición del anfitrión. “Camilo está fantástico, se encuentra en un proceso de encontrarse así mismo. Vengo a traerle una cosita que me ha encargado”, decía a las puertas de la vivienda. Además, se encargaba de aclarar que no era “ninguna cosa mala” lo que le había acercado, haciendo referencia a las últimas publicaciones que aseguraban que el fin de semana anterior Christina había llevado alcohol a casa de su ex. Aunque su visita duraba poco. Ante la llegada de varios amigos del joven, ella se marchaba de la vivienda. “Cuando hay ciertas amistades no me quedo”, explicaba.

Christina Rapado y Camilo Blanes en una imagen de Instagram Instagram

Esas amistades eran compartidas horas después por Camilo Blanes en su perfil de redes sociales, en el que se autodenomina “Selaw”. En el mismo, el hijo de Lourdes Ornelas aparece con dos amigos, todos con peluca y en actitud festiva. De nuevo se puede apreciar en ellas el desmejorado aspecto del joven, de 39 años. Según su madre, Camilín se encuentra en un proceso de “autodestrucción” por el que teme cada día por su vida.

De hecho, tras la visita de Rapado, era el propio Camilín el que salía a la calle con una peluca rubia y saludaba con buen humor a la prensa. Además de asegurar que se encontraba “muy bien”, se animaba a bromear con los reporteros cuando le preguntaban por la visita de su amiga. “Ha venido Naomi Campbell también”, respondía. Sin embargo, parece que ni a su madre ni a su novia María les hace ninguna gracia su comportamiento.

Sheila Devil, antes Camilo Blanes Redes sociales

Ellas, que se encargan de velar por el buen estado del joven, se acercaban también ayer a la vivienda de Torrelodones para comprobar que todo estaba en orden, aunque lo hacían sin ofrecer declaraciones y con un gran gesto de preocupación. Tras pasar unos minutos dentro de casa de Camilo, abandonaban de nuevo la propiedad con mucha seriedad sabiendo que dentro el joven seguía de fiesta con sus amigos.