Camilo Blanes borra sus preocupantes fotos y en su casa aparece un misterioso cartel

Menos de 24 horas han durado las dos fotografías que este fin de semana Camilo Blanes subía a sus redes sociales. En ellas se puede ver la imagen degradada del hijo del cantante Camilo Sesto con una peluca de su padre y evidentes signos de deterioro bajo el título: "Aquí, en la casa del rey". Desde su último ingreso, en septiembre del año pasado, no habíamos vuelto a tener noticias de él. Sin embargo, a juzgar por las instantáneas, Camilín, como se le conoce en su entorno más cercano, no está pasando por su mejor momento.

Publicación de Camilo Blanes Instagram

Y una de las personas que más preocupada se mantiene por su salud es su madre, Lourdes Ornelas. Ayer, un equipo del programa ‘Fiesta’ se trasladaba hasta el domicilio de Camilo Blanes en Madrid para ver cómo se encontraba el joven y, aunque no pudo dar con él, sí que se hizo eco del cartel que había en la puerta de su vivienda: “Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son”, rezaba el encabezado.

El mensaje, que según el programa de Telecinco había puesto allí la propia Lourdes Ornelas por las malas compañías que frecuenta su hijo, continuaba con una clara advertencia: “Este lugar no es una casa de culto y, menos, un lugar de recreación. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de las personas que viven aquí”. Al parecer, la madre de Camilo Blanes está cansada de que haya personas que se aprovechen del joven.

Camilo Blanes Instagram

Y es que la recuperación del hijo de Camilo Sesto, de 39 años, no está siendo como ella esperaba. Después de varias recaídas, Camilín no ha conseguido remontar en cuanto a su estado de salud se refiere y ya son varios los sustos que ha sufrido la familia por este motivo. Hace solo unos meses, un helicóptero medicalizado aterrizaba en el jardín de su finca, antigua propiedad de su padre, para atenderle in situ. Sin embargo, su madre intentaba quitarle hierro al asunto asegurando que todo estaba bien.

Ayer, un amigo de Camilo entraba en directo en ‘Fiesta’ para confirmar que si se había puesto un cartel en la puerta de la vivienda con semejante mensaje era porque algunos conocidos de este entran a menudo sin permiso a la casa, lo que está suponiendo un problema para su recuperación.