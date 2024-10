Se cancela la gira de Bárbara Rey por motivos de salud: todos los detalles

El espectáculo de Bárbara Rey, "Una vida Bárbara", ha tenido que se cancelado por "motivos de salud". La productora Sandra Bruman ha sido la encargada de emitir un comunicado oficial a través de su perfil de Instagram anunciando que el show se cancel de manera "momentánea", haciendo saltar todas las alarmas sobre el estado de la vedette, que se encuentra atravesando sus horas más bajas desde que la revista "Privé" publicó sus fotografías con Don Juan Carlos I.

"Es con profundo pesar que anunciamos la cancelación de la gira teatral "Una noche Bárbara". Debido a circunstancias imprevistas fuera de nuestro control y por motivos de salud de nuestra compañera Bárbara Rey. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta cancelación pueda causar a nuestros seguidores y agradecemos su comprensión y esperamos volver a verlos pronto", reza el comunicado de Sandra Bruman.

La noticia llega a menos de 48 horas para la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia y tras la denuncia de Manos Limpias a la actriz por presunta revelación de secretos. Mañana, la pareja dará el "sí, quiero" ante más de 150 invitados, entre las que no se encuentran ni Bárbara Rey ni Sofía Cristo, madre y hermana del novio. Además, esta fecha tan señalada para los próximos marido y mujer coincide con el día en el que Ángel Cristo hubiera cumplido 80 años, una fecha muy señalada para el hijo de la vedette.

Tras la cancelación "momentánea" de su gira, Bárbara Rey no se ha pronunciando aún sobre el asunto y guarda silencio. El pasado viernes, después de semanas en el ojo del huracán mediático, reapareció en su perfil de Instagram y actualizó su estado de salud. "Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda. Bueno, Dios me ayuda mucho, estoy completamente convencida. Cosa que sé que no va a hacer con la gente muy malvada que hay por ahí suelta", explicó en un story. Menos de una semana después, Sandra Bruman ha tenido que cancelar el show por motivos de salud de la actriz. La preocupación en torno a la figura de la madre de Sofía no para de crecer y todas las miradas continúan puestas en ella, la protagonista indiscutible de la actualidad.