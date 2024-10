Comunicado de Bárbara Rey sobre su estado de salud: "Poco a poco voy saliendo adelante"

Bárbara Rey ha roto su silencio a través de un comunicado oficial después de que la prensa filtrase estos últimos días sus audios con Don Juan Carlos I. Sobrepasada por la presión mediática, la vedette no ha tenido más remedio que dar un paso al frente y reaparecer en Instagram y explicar su actual situación.

Bárbara Rey reaparece en Instagram y actualiza su estado de salud Instagram

"Yo sé que hay mucha gente que me quiere, que sabe qué estoy pasando por un momento difícil y que estáis preocupados por mi salud y por cómo me encuentro", comienza diciendo la actriz, que se encuentra en un restaurante. "Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda. Bueno, Dios me ayuda mucho, estoy completamente convencida. Cosa que sé que no va a hacer con la gente muy malvada que hay por ahí suelta", continúa. "Esto me ayuda de una forma diferente, pero claro, hay que darle de comer al espíritu, al alma y también al estómago", explica, mientras enseña un plato de salmón, tranquilizando a sus seguidores.

Bárbara Rey en la peluquería Instagram

Tras este primer story y cuando ha terminado de comer, Bárbara Rey ha subido otro en la peluquería. "Aquí me veís, como Pipi Calzaslargas, con mi peluquero Luis, que es el mejor del mundo. Andan por ahí diciendo que me encuentro mal, pero no. Me encuentro fenomenal, mejor que nunca. Después, cuando esté peinada, me haré otro vídeo y lo pondré, para que veáis que estoy maravillosa. Parece mentira que tenga 74 años, parezco de 20", ha dicho la actriz, con una sonrisa.

Con estos dos vídeos, Bárbara Rey reaparece con su mejor cara, tomándoselo todo con humor, a pesar de haber protagonizado varios altercados estos últimos días con los medios. De hecho, ayer tuvo que intervenir la Policía Nacional cuando la actriz les pidió, fuera de sí, ayuda para huir de la prensa. Esta mañana, la artista ha acudido al hospital y tras su visita, parece ser que está disfrutando de un día para ella misma de autocuidados. Aparentemente tranquila y feliz, llama mucho la atención esta primera reaparición en redes.