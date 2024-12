El capricho que se ha dado Anabel Pantoja tras dar a luz a Alma

La influencer atraviesa un momento personal muy dulce tras el nacimiento de su pequeña Alma. Anabel Pantoja sigue su recuperación tras el parto y las redes sociales son testigo de ello. "Me estoy recuperando. Voy mejorando mucho más, duermo mucho mejor -bueno, duermo mejor en el buen sentido de la palabra. Pensaba que no levantaba cabeza con mi postparto y se levanta. Sale el sol. Hacedme caso, sale el sol. Yo pensaba hace tres días que no, pero se sale y vuelves a ponerte un vaquero. Tengo que deciros que estoy muchísimo mejor de mi tema de ahí abajo. Ya sabéis, de las hemorroides, pero ahí siguen", aseguraba recientemente.

Anabel Pantoja cumpliendo antojos Instagram

Tan recuperada se encuentra la sobrina de Anabel Pantoja que ha retomado su vida social. En su última salida ha podido disfrutar de un pequeño antojo. En sus redes ha mostrado la deliciosa pizza que ha degustado. Un antojo del que se había privado embarazada pero que ahora no ha podido resistir.

"Cuando estaba embarazada, a los ocho casi nueve meses, vine a probar esta espectacular pizza, se llama Imperial, lleva solomillo, patatas panaderas, pimiento, cebolla, etcétera. Y salsa bearnesa. ¿Y qué me dijo el camarero? Que no podía comer esa salsa porque estaba embarazada porque llevaba huevo crudo. Pero hoy sí me la voy a comer por todos vosotros", ha dicho Anabel Pantoja dirigiéndose a sus más de dos millones de seguidores en redes.