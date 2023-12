Carla Vigo preocupa a su familia con un alarmante mensaje

La salud de Carla Vigo le vuelve a jugar una mala pasado y, de nuevo, mantiene muy preocupados a sus seres queridos. También a su horda de fieles seguidores, después de que la sobrina de la Reina Letizia publicase un alarmante mensaje en sus stories de Instagram dejando claro que no se encuentra nada bien, tras los severos baches que superó tan solo unas semanas atrás. Y es que parece que en los últimos tiempos su cuerpo le está dando avisos de que debe cambiar algo o, al menos, sí cuidarse mejor, como así le animan sus fans al saber que, de nuevo, tiene la salud resentida.

Story de Carla Vigo Instagram

Eso sí, Carla Vigo no ha querido esta vez detallar qué le sucede y por qué dice que no se encuentra bien. Una decisión de mantener el misterio que no hace más que añadir dosis de preocupación a una situación que, para mucho, es alarmante. “Tamos mal”, se limitaba a escribir la joven actriz junto a una foto suya en primer plano en la que, en realidad, poco o nada se ve, pues la oscuridad que le rodea es absoluta. Pese a la baja calidad de la imagen, sí que se intuye que se encuentra tumbada en la cama, seguramente a consecuencia del mal que le impide poder disfrutar del fin de semana como esperaba.

Una publicación que la hija de Erika Ortiz y Antonio Vigo realizó de madrugada, dejando a muchos sin respuesta, al demandarle más información sobre el motivo por el que asegura estar “mal”. El silencio se ha impuesto en la cuenta personal de Carla en Instagram, lo que no hace más que desesperar a sus seguidores, que necesitan saber si ha encontrado cierta mejoría en su nuevo bache de salud. Y es que arrastra una mala época en este terreno, tras sucesivos ingresos hospitalarios en los últimos meses.

Carla Vigo en el hospital @carla.intense Instagram

Carla Vigo ha sido muy valiente al confesar sus problemas de salud mental ante sus seguidores, siendo un ejemplo de superación para muchos ellos. Y es que ha dado a conocer que es víctima de un trastorno de ansiedad, momentos en los que se ve dominada por la depresión y, más recientemente, también un trastorno alimenticio. Este último le llevó a estar ingresada en el hospital el pasado mes de agosto, cuando reconoció que había sido diagnosticada con bulimia: “Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años cuando comencé a verme mal en el espejo. Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar, porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores”, reconocía en su día, mientras continúa con la batalla personal de controlar sus pensamientos intrusivos y recuperar la estabilidad perdida, que la falta de trabajo no han ayudado.