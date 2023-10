Carlos Vives: "Un patriota es el que cuida de su casa, su familia y su barrio"

No puede evitar emocionarse al pensar en su próximo concierto en Madrid por todo lo que significa para él como hispanohablante. El próximo 14 de octubre Carlos Vives actuará en la Puerta de Alcalá con motivo del Día de la Hispanidad, poniendo el broche de oro a una semana llena de celebraciones. Junto a otros artistas, conmemorará encima del escenario la unión y fraternidad de nuestro país con Latinoamérica. Después de más de 30 años en la música, se enfrenta a uno de sus shows más emotivos de toda su carrera.

¿Qué significa para usted actuar en la Puerta de Alcalá por el Día de la Hispanidad?

Es un honor y un privilegio que la ciudad me haya escogido para la celebración y valorar a nuestros pueblos hispanoamericanos. Que hace 30 años mi música llegara al corazón de los españoles me enseñó mucho. Entendí muchas cosas de mí conociendo cada rincón de este país. Me han enseñado a valorar mi herencia española. El hecho de que esté cantando aquí el día 14 no es coincidencia. Este ha sido mi discurso durante todos estos años, porque lo descubrí como latinoamericano y me ha fascinado compartirlo.

Me emociono porque tiene que ver conmigo, con el lugar de donde vengo y con una historia que tenemos que cambiar, de no valorarnos nosotros allá porque nunca hemos estado orgullosos de nada de lo que somos. Hoy somos un país muy diverso, con culturas que se quedaron allí por nuestra historia, por nuestras situaciones. Nos juntamos, somos mestizos y seguimos viviendo allá. Creo que parte de nuestra problemática es no reconocernos todo lo que somos y no sentirnos orgullosos. A mí la música me ha hecho entender quién me dio qué de lo que yo tengo y de lo que yo vivo, de lo que como y comen mis hijos. Entonces para mí se volvió un mensaje importante, no solo como artista colombiano dentro de esa diversidad que es Colombia. Viajar por mi país primero y contarles todo esto, valorarle, decirles todo lo que somos. Me ha tocado también ir por toda Latinoamérica. Yo creo que mi música les gustó a todos porque al final es de todos y muestra todo lo que somos hoy. Cantar el 14 de octubre, que la ciudad me haya tenido en cuenta con otros artistas hispanoamericanos significa cantarle a España que nos sentimos orgullosos de todo esto a pesar de las diferencias. Yo sé que hay conflictos, pero mi música les puso de acuerdo. A los catalanes, a los madrileños, gallegos, canarios...Todos estuvieron de acuerdo Son demasiado ricos y ahí pasa uno a sentirse orgulloso de eso.

¿Qué es lo que más le gusta de nuestro país?

Esa diversidad. Corazón, generosidad… Y esa alegría. Cuando yo voy a Canarias estoy llegando al Caribe, cuando estoy en Andalucía me oigo hablar a mí, veo a mi abuela entrando a misa. Amo la humildad y la nobleza del gallego, la riqueza cultural, la lengua… Todo. Es mío. Sois tan ricos y diversos. Y ni hablar de la comida. Donde vas hay algo especial. Es algo que tiene que ver con la gente.

Carlos Vives Cortesía

El Día de la Hispanidad es una fecha que genera multitud de opiniones y vuelve a abrir ciertos debates sobre el concepto de patriotismo ¿Qué significado tienen para usted ser patriota a día de hoy?

Ser patriota es tener un compromiso con mi identidad, con mi país, con mi ciudad, con mi barrio. Todos tenemos compromiso y las ciudades salen adelante cuando hay patriotas, que hay gente que se levanta y dice "esto no puede estar así, esto tiene que estar bien". Los que nos preocupamos por las localidades para que todo crezca, desde nuestros detalles. El que cuida su casa, cuida su familia y se preocupa por su barrio, eso es un patriota. El que tiene los sueños en su localidad. Los que nos levantamos en nuestro barrio y queremos que eso mejore, y que la gente venga y sea feliz. Cuando uno empieza a usar el ser patriota y utiliza patrioterismos es otra cosa.

¿Qué opina de las personas que son muy críticas con esta celebración? ¿Entiende que haya un sector que está en contra?

Obvio. Pero eso son políticas de la historia. Hay gente confundida que no ha querido valorar las cosas hermosas de nuestra historia. Vamos a entenderlo. Valorar la historia como si el el tiempo no pasara, como si fuera lo mismo hoy que hace 500 años antes, es no entender que el hombre crece. Es no entender la evolución de la humanidad y no entender las situaciones de ese momento. Entonces me parece que no es muy natural, que es buscado.

¿Cree que dejará de haber choque de opiniones?

Las cosas naturales son como el agua, siempre encuentran una salida. A mí la vida me dio la oportunidad de buscarme, de entender quién soy yo, y me trajo aquí para entenderlo. Hoy conozco mi responsabilidad, qué puedo aportar yo como ciudadano para entender que necesitamos entender quiénes somos todos y trabajar para eso. Yo creo en eso. 500 años después estamos los mismos. Yo hoy quiero trabajar para curar todo eso, que mi gente tenga las mismas oportunidades y cumplamos la Constitución, que dice que todos nacemos con los mismos derechos. Como ciudadano, planteo a mis hijos que tenemos que vivir en un país donde podamos reconocernos todos, porque nos pasó esta historia, y me tengo que empezar a sentir orgulloso de lo que soy yo. Tengo que enseñar a mis hijos a valorar su idioma, aunque mañana quiera hablar en otro, pero lo primero es lo primero. Que sepan quiénes son, que estamos mezclados y miren lo que nos dio España o cualquier cultura. Siéntete orgulloso de eso, entendiendo qué soy.

Como colombiano, al igual que otros artistas mundialmente conocidos como Shakira, Juanes, Maluma…, ¿considera que la música de su país tiene algo especial y diferenciador que hace que vuestras creaciones triunfen y lleguen a todos los lugares del planeta?

Sí. Sea lo que sea en el estilo, con instrumentos nuevos o viejos, la corriente que sea de la colombianidad… Hay una alegría, un espíritu que tiene que ver con nosotros y todo lo que nos conforma. Siempre pasó antes de nosotros. Quienes llegaban a Colombia y descubrían esos vallenatos, cumbias, mestizaje.. Quedaban prendados. Yo atraigo colombianistas y aprendo tanto de ellos. A pesar de nuestras tragedias, de la violencia, del narcotráfico, por ser un país país estratégico, sin oportunidades a veces, problemáticas terribles... Hay una cosa de Colombia con la que la gente se queda en su corazón y pasa con nuestros artistas, esa frescura.

¿Se puede llegar a entender un país sin música y sin cultura?

No, imposible. Todo lo contrario, es tu identidad.

¿Cuál ha sido el mensaje que ha querido transmitir con su música a lo largo de los años?

Hacer mi modernidad de mi identidad. Mi mensaje siempre fue: «Colombianos, somos muy diversos, sintámonos orgullosos de lo que somos».

¿En qué momento de su carrera se encuentra?

Empezando. Hace 30 años esto no estaba inventado y empezamos a inventarnos cosas. Hicimos una vaina nueva. Existía el pop y la música tropical. Hicimos canciones nuevas y nació un "tropipop", estilo que hacen las generaciones nuevas. Son baladas con toques tropicales y eso no existía hace 30 años. Siento que estoy empezando porque este camino es largo y todavía sigo descubriendo cosas. Yo no despotrico de los nuevos sonidos porque son nuevos instrumentos.

¿Qué artista ha marcado su trayectoria profesional?

Raphael, Joan Manuel Serrat, Charly García, La Unión...