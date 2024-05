Carmen Borrego sale en defensa de Carlo Costanzia y Alessandro Lequio lo retrata: “Hortera”

Carlo Costanzia sigue en el centro de todas las miradas. Si bien este miércoles se podía ver al joven haciendo un plan en solitario, sin Alejandra Rubio, en el que mostraba un look que no todos los bolsillos pueden permitirse, hoy no ha parado de recibir críticas por su manera de gastar o dejar de gastar el dinero de las exclusivas que ha concedido.

Entre todas las voces que han podido opinar sobre el hijo de Mar Flores ha resonado una: la de Alessandro Lequio. Si bien el televisivo aplaudía la semana pasada la decisión de Carlo Costanzia de estar en un plató de televisión “por el dinero”, ahora este discurso se ha hundido por completo. Ha sido en el programa de “Vamos a Ver” donde el conde italiano ponía la voz: “Un señor que se excusa en la necesidad económica para hacer una exclusiva, pues no puede llevar un reloj que cuesta más de las dos exclusivas que ha hecho”, decía sobre el conjunto que tenía un valor de 990 euros, sin incluir el rolex de 51.000 euros ni los accesorios con los que completaba el look. Sin embargo, el tema del dinero no parece que haya sido lo que más ha despertado la curiosidad de Lequio, sino la decisión de llevar por la calle ropa deportiva: “Lo del chándal no. Solo para ir al gimnasio”.

Carlo Costanzia Gtres

Carmen Borrego, la ahora tía política, no ha querido pronunciarse sobre la decisión estética que ha hecho el novio de su sobrina Alejandra Rubio, muy probablemente porque ya salió escaldada cuando contó en exclusiva que Terelu y Carlo Costanzia ya se habían conocido. “Igual el reloj lo tenía de antes”, respecto a las cadenas “cada uno puede ir como quiera. Yo no voy a juzgar lo que lleva”. Alessandro Lequio volvía a intervenir para pedir un discurso más “coherente con la historia que nos está contando, ese es el tema”. Pero lo cierto es que no era el único tema. Adriana Dorronsoro, consciente del sobresalto que tenía su colaborador, ha presionado para que entrara a valorar su estilo: “Hortera”, zanjaba Alessandro sin mediar más palabras.