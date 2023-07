Carmen Lomana: "Yo no cumplo años. Parece que en este país la única que cumple soy yo"

Carmen Lomana está casi de cumpleaños. La socialité celebra mañana su 75 aniversario y puede decirse bien alto, porque los lleva de maravilla. Ella, un poco cansada de que le pregunten por su edad, responde que "yo no cumplo años. Los he dicho mil veces y parece que en este país solo los cumplo yo".

Lomana, "Lo de los años es una fecha que no tiene nada que ver porque a los 60 hay gente que está para tirarla a los leones y otros que a los 70 están estupendos. Yo de lo que estoy orgullosa es de lo fuerte que soy que he estado todas las mañanas a las 9 de la mañana nadando y tengo una energía y un cuerpo que a muchas de 40 les gustaría". Y es cierto, la colaboradora de LA RAZÓN es un ejemplo de no "desfallecer" en ningún momento, ni siquiera en los últimos meses cuando tuvo que ser operada de urgencia.

"Los años son una actitud junto a un físico y una genética estupenda y por supuesto llevar una vida armoniosa y sana". Además Lomana reconoce que nunca he bebido ni me he drogado ni he hecho nada que agreda a mi cuerpo. Solo trabajar en lo que me gusta, sentirme muy querida, y nunca aguantar que nadie me humille o quiera doblegarme. Así que ya saben si quieren estar como la socialité, hay que "tener una mente fuerte y quererse mucho".