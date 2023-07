Carmen Lomana, harta de Tamara Falcó: "No es la reina de España"

Carmen Lomana ha sido una de las voces mediáticas más críticas con Tamara Falcó a lo largo de todos estos meses. Siempre tan sincera, la socialité ha dado su opinión sobre todas las informaciones que han sido noticia sobre cualquier asunto relacionado con su boda. Y ahora que ha pasado el enlace matrimonial, la televisiva ha expresado su hartazgo sobre el asunto.

La marquesa de Griñón ha sido la protagonista de la crónica social de nuestro país durante meses y ahora que ya ha pasado por el altar junto a Íñigo Onieva, su exclusiva nupcial en "Hola" ha seguido acaparando todos los titulares y tertulias del corazón. Carmen Lomana está ya muy cansada de que siempre le pregunten por el tema y en su última intervención mediática ha sido muy clara con todo este revuelo mediático. La socialité, muy tajante, ha expresado que no quiere hablar más de este asunto "con el que no tengo nada que ver".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su fiesta de preboda Gtres

Me da igual, mi vida no es la boda de esta niña, es que es absurdo, es que no es ni la reina de España, ni nada de lo que se le parezca, entonces pregunta a los que han estado", ha declarado bastante harta. "Que suerte tienen Tamara e Íñigo que sin pegar palo al agua le dan 1.800.000 euros entre unas cosas y otras… Eso es lo que dicen que yo no lo sé", ha expresado antes de afirmar que le da igual el destino elegido para su luna de miel y los planes que realizarán. "¡Qué más me da si no soy la novia! Mira, no sé nada, igual se quedan con los canguros ahí", ha ironizado sobre el asunto, dejando bien claro que no quiere saber nada más de la vida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

"Soy feliz a ratos como todo el mundo, pero sí, me divierto y tengo una buena actitud ante la vida y tanto papanatas me pone mala. A veces puedo ser un poco impertinente, pero es que me tenéis… A mí no me importa que me preguntéis por cosas interesantes, pero esta boda me salen ya urticarias", ha zanjado sobre el enlace matrimonial de los marquesas de Griñón.