Caso Daniel Sancho, en directo: la última hora de la investigación, la rueda de prensa de la policía y las primeras reacciones a la petición de pena de muerte

El naturalista televisivo Frank Cuesta vive en Tailandia y conoce de primera mano cómo son las autoridades y las cárceles del país, ha participado en varios canales de youtube para aclarar muchas de las dudas que hay sobre el funcionamiento de la justicia en su país. Si el otro día, tal y como publicaba este diario, hacía una advertencia a la familia sobre la cantidad de dinero que tendrá que gastar para que Daniel Sancho tenga unas condiciones medio dignas en prisión, ahora trata de poner un poco de cordura en este asunto y ha pedido que no se sigan diciendo barbaridades en los programas de televisión que se emiten en España porque "no le benefician nada".

Para Cuesta, que intervino en el canal de "Un Tio Blanco Hetero" y dijo que no sirve de nada que digan que estaba presionado, que si tenía una relación homsexual, que si tuvo un problema mental... "Aquí nada de eso va a servir para nada. Aquí se va a juzgar que Daniel ha matado a Edwin, lo ha descuartizado y se ha deshecho del cuerpo".

Sobre las críticas a cómo se ha llevado la investigación, insistió en que Tailandia no es España y que los investigadores son buenos resolviendo casos. "Si hubieran tenido prisa por resolverlo, Daniel se habría suicidado. Te lo digo así de claro. Aquí hay suicidios todos los días, gente que se cae por un balcón, se ahorca con un calcetín o se ahoga con una cuchara...", indicó.

Cuando la gente habla y dice que hay policía corrupta, es cierto. Pero en este caso, lo han llevado con mucho cuidado. Ha matado a una persona y es un peligro público. No conocen la cultura ni el país. Al chaval no le están haciendo ningún favor. Si le condenan a muerte, van a tener un problema y no se dan cuenta".

Además recordó que la policía es la que controla las cárceles y criticarla no le va a hacer ningún bien. "La familia va a tener que venir muchas veces a ver a su hijo, de pedir papeles... así que deben tener cuidado".

Asimismo, recordó que su ex mujer Yuyee -que cumplió seis años y medio por estar en posesión de 0,005 gramos de cocaína- no ha vuelto a ser la misma que cuando entró. "La cárcel de mujeres es jodida; la de hombres, multiplícala por 10. Los chalados que salen en televisión no son conscientes de que le están perjudicando. Los tailandeses están muy pendientes de lo que se dice en España y son asiáticos, trabajan 24 horas al día. Un alto cargo me dijo, antes importábamos aceite español, ahora descuartizadores".

Sobre la hipótesis de la posible participación de un tercero, Cuesta lo tiene claro: "Si hubiera tenido la colaboración de un tailandés, no le habrían pillado nunca. Nadie de aquí tiraría los restos en un vertedero, en el que hay 200 personas buscando comida".

"Como te quieran joder la vida te la arruinan. A Yuyee no la dejaron abrazar a sus hijos hasta después de 9 meses y por la mediación de jugadores del Barcelona. Yo tenía contactos de alto nivel y no la dejaron ver a su madre antes de que muriera, tampoco la dejaron ir a su funeral", añadió.

Finalmente, advirtió que "el problema de las cárceles tailandesas no es la comida. Están hechas para que la gente no quiera volver, con eso te pueden imaginar. Para la familia va a ser muy jodido. Aquí no hay vis a vis, que se olviden de tocarle. Que se les meta en la cabeza a los abogados españoles, que aquí el caso lo va a llevar un tailandés. Están jugando con los años de vida de este chico".