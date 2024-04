Caso Daniel Sancho: Hablamos con una periodista retenida en la comisaría de Koh Phangan

Lunes aparentemente tranquilo, sin juicio en la isla de Koh Samui, en donde solamente la visita de Rodolfo Sancho a su hijo a prisión ha mejorado la atención informativa hasta que mañana se reactiven las vistas en el Tribunal Provincial de Koh Samui, cuando la bomba ha saltado por los aires a las 19:00 hora tailandesa (14:00 hora española) que es cuando la periodista española Esther Yáñez, periodista de Cuatro del programa "En boca de todos", y su cámara Pedro Luis Molina han sido retenidos en la comisaría de la vecina isla de Koh Phangan, donde se sucedieron los hechos entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta que hoy se juzgan.

En conversación telefónica con Esther, ésta certificó lo siguiente: "Estamos ahora mismo Pedro y yo detenidos en la comisaría de Koh Phangan. Íbamos a hacer un directo y han venido unos polis de inmigración, nos han pedido la documentación, y han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo, cosa que sí tenemos, por eso estoy muy tranquila, aunque no nos dejan movernos ya que nos dicen que esa visa no sirve. ¡Pero esa visa la sacamos de periodista, es decir, de trabajo, en la embajada tailandesa en Madrid justo antes de venir! Los policías nos contestaron que, aunque sea una visa legal, no es de trabajo. Pero yo estoy tranquila. Tengo todo legal. Si no, sé que nos deportarían en el primer vuelo".

En la segunda semana del juicio a Daniel Sancho, la presencia de medios se ha reducido notablemente Joaquín Campos

A la media hora, la conversación ya es sólo a través de mensajes de texto. "Estamos esperando, no nos dicen nada; se han llevado nuestros pasaportes". Para a raíz de ahí no contestar a más mensajes por mi parte.

Tras su detención en plena calle, Esther Yáñez y Pedro Luis Molina fueron llevados a la comisaría central de Koh Phangan donde siguen esperando respuestas. Mientras esperan, sus pasaportes siguen en manos de la policía.