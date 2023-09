Cayetana Guillén Cuervo tiende la mano a Rodolfo Sancho y Xènia Tostado: " Mi familia está ahí para lo que necesiten"

Cayetana Guillén Cuervo ha sido galardonada con el Premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras por su labor en el mundo de las artes escénicas y su activismo cultural. Muy emocionada por el reconocimiento, la actriz no ha perdido la ocasión de dedicarle unas bonitas palabras a Rodolfo Sancho y su mujer, Xènia Tostado, en estos momentos tan complicados que están atravesando tras el encarcelamiento del hijo del intérprete en la prisión de Koh Samui por el presunto asesinato de Edwin Arrieta.

La hija de Gemma Cuervo, íntima de Rodolfo, solo ha podido tener buenas palabras de respeto y de cariño hacia el actor y su pareja y no ha dudado en tenderles la mano y ofrecerles ayuda. "No puedo hablar de lo que ha pasado porque no tengo ni idea y sin tener herramientas me parece que no hay que hablar de los demás, que bastante tiene Rodolfo. Lo único que le he dicho es que le quiero, que estoy ahí y es todo lo que tengo que decir. ¿Qué tendrá que ver Rodolfo con lo que ha pasado? Yo lo único que le he dicho a Rodolfo y a su chica es que les quiero y que mi familia está ahí para lo que necesiten" , ha declarado Cayetana sobre la difícil situación familiar que están atravesando sus amigos y compañeros de profesión.

Spanish actor Rodolfo Sancho, father of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, leaves after visiting his detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, 06 September 2023. SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

La actriz, además, ha confesado que "por supuestísimo" que ha hablado con Rodolfo y con Xènia y ambos pueden contar con su apoyo incondicional: "La vida te puede cambiar en un momento a ti, a mí y a él. no... no hay que hacer aquí juicios paralelos porque no tiene mucho sentido. Lo único que le he dicho que le quiero".

Cayetana Guillén Cuervo no ha sido la única compañera de profesión que ha apoyado públicamente a Rodolfo y Xènia desde que salió a la luz el caso de Daniel Sancho. Muchas personalidades han querido manda un mensaje de cariño al actor que, después de su primera visita a Tailandia, vuelve a estar refugiado en su vivienda de Fuerteventura junto su mujer y su hija menor, Jimena.