Cayetana Guillén Cuervo, íntima de Rodolfo Sancho: “Es todo tan terrible”

La opinión pública sigue conmocionada por el caso de Daniel Sancho, que confesó ante las autoridades tailandesas haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta, el cirujano con el que mantenía una turbia relación desde hacía tiempo.

El asombro se ha generalizado entre el sector artístico patrio y muchos compañeros actores de Rodolfo Sancho, el padre del supuesto asesino, se han mostrado perplejos ante lo sucedido. Entre ellos se encuentra Cayetana Guillén Cuervo, que, además, es amiga del que fue su compañero en la serie de Televisión Española “El ministerio del tiempo”.

En la Gala Starlite de Marbella, la actriz ha señalado ante los medios que el suceso le parece “tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros”. Además, la artista recalca que “Rodolfo es una persona muy cercana para mí” y que le quiere mucho, tanto a él como a su familia.

Cayetana Guillén Cuervo explica por qué no ha llamado a su gran amigo Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo EUROPAPRESS

Ante la gravedad de los delitos que se imputan al hijo de su íntimo amigo, Cayetana Guillén Cuervo prefiere ser cauta y no hurgar en la herida. De hecho, ni siquiera se ha puesto en contacto con Rodolfo Sancho porque no sabe qué decirle. “Es todo tan terrible que no sé… No me he atrevido a invadir ni nada de nada. Todo lo que pueda decir yo… Es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada”, zanja.

Últimas novedades

Aunque las autoridades tailandesas han encontrado en el móvil de Sancho amenazas de muerte por parte de Arrieta, los mensajes no servirían como atenuante a la hora de ser condenado porque se le imputa un delito de asesinato premeditado, castigado en Tailandia con pena de muerte.

Atendiendo al interés mediático que el caso ha generado en la prensa internacional, la policía tailandesa espera terminar la investigación en un plazo máximo de tres semanas. Los agentes siguen recopilando pruebas y se espera que el juicio tenga lugar a principios de otoño.