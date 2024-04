Chema, hermano de Antonio Tejado, niega que haya una mala relación con María del Monte

El caso Antonio Tejado sigue poniendo todos los focos en María del Monte. La cantante se encuentra esta semana en su querida Sevilla disfrutando, al igual que cada año, de la esperada Feria de Abril. En los últimos días se ha podido ver a una María del Monte más alegre junto a su mujer Inmaculada Casal y su amigos más cercanos. Sin embargo, la situación de su sobrino Antonio Tejado, quien fue arrestado como “autor intelectual” del asalto que sufrió la pareja el pasado mes de agosto, sigue siendo muy delicada.

Antonio Tejado seguirá en prisión Europa Press

La situación familiar está en su momento más tenso y, aunque toda la familia hace hincapié en la presunción de inocencia, se ha podido ver a una María del Monte profundamente desolada y decepcionada. Este martes Chema Tejado ha aparecido ante las cámaras para dar el último parte de su hermano Antonio Tejado, que permanece en prisión tras no conseguir la libertad provisional el pasado 5 de abril. “Antonio está fatal como cualquier persona que está convencido de su inocencia en esta situación, no hay otra opción”, comienza indicando. Chema no ha dudado en mostrar su confianza plena en el proceso: “Seguimos luchando y seguimos confiando, lo mismo que hemos dicho desde el minuto uno, no tenemos nada nuevo”. En los últimos días se ha llegado a rumorear que le habrían ofrecido una compensación económica a cambio de salir en televisión hablando de su hermano, lo que desmiente considerándolas como simples “especulaciones, yo no he hablado con nadie de nada de eso, ni mucho menos”. Del mismo modo ha negado tener conocimiento de que su tía, María del Monte, las hubiera recibido: “Me imagino que serán las mismas especulaciones, evidentemente”.

Por su parte, en las últimas semanas se ha dibujado un cisma familiar entre la artista y su familia, lo que también ha desmentido Chema Tejado asegurando que “somos una familia unida. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando, luchando. Y yo te hablo en mi nombre, siempre lo voy a hacer. Ya está”, ponía punto final.