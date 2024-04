María del Monte, a corazón abierto, se sincera sobre Antonio Tejado: "Me han quitado cosas pero no me pueden quitar la vida"

Con motivo del inicio de la Feria de Abril de Sevilla, María del Monte ha concedido su entrevista más esperada y personal a Bertín Osborne en "El show de Bertín" de Canal Sur. La artista, que atraviesa sus horas más bajas por la implicación de su sobrino en el asalto de su casa de agosto, se ha sincerado con el presentador sobre el asunto.

"Estoy bien, sin entrar en detalles. En la vida hay que arrancar, hay que vivir. Sobre todo cuando tienes salud ves que todo lo demás tiene arreglo. Yo tuve la desventaja de ver cómo se me iba gente a la que quería y no podía hacer nada, y todo lo demás ya está por debajo. La nota de corte está más bajita", desveló la cantante sobre el momento que está atravesando.

María del Monte junto a Bertín Osborne 'El show de Bertín'

Bertín Osborne, emocionado por la visita de María del Monte, no dudó en agradecerle públicamente que estuviese allí junto a él: "Te agradezco que estés aquí porque en los momentos complicados de nuestras vidas nos gusta ver a los amigos". Tras estas palabras, la artista le respondió: "Por eso he venido a verte, porque tu tampoco estabas muy allá… y al juntarnos, algo bueno sale".

El presentador ha pasado también unos meses complicados de salud por una complicación de coronavirus. Sobre este asunto, María del Monte volvió a reiterar que "lo más importante del mundo es la salud". "En la vida hay que arrancar, hay que vivir, sobre todo cuando tienes salud ves que todo lo demás tiene arreglo. Yo tuve la desventaja de ver cómo se me iba gente a la que quería y no podía hacer nada, y todo lo demás ya está por debajo. La nota de corte está más bajita", expresó la artista.

Durante la charla, Bertín Osborne desveló lo preocupado que había estado por María del Monte tras el asalto de su vivienda y todo lo que ha ocurrido con Antonio Tejado. De pobre, nada. Yo no soy digna de lástima, de pena ni de nada. Sin lugar a dudas en la vida habrá mucha gente que esté mucho peor que nosotros, así que no tenemos derecho a quejarnos. Hay una frase que dice: "No mires lo que no tienes, mira lo que tienes y verás cuánto te sobra" y es verdad. De todo se sale en la vida teniendo salud, buenos amigos, buenas compañías", respondió la cantante al presentador.

"Todo en la vida esconde una lección, y yo la aprenderé poquito a poquito", declaró María del Monte, revelando que, tras lo ocurrido, está intentando no vivir con miedo: "Hay cosas a las que le tienen que tomar sitio. A mí me han quitado cosas, pero no quiero que me quiten la vida. No me van a quitar a mí. Lo más valioso es tenerme a mí, no puedo perderme". "Tenemos una cultura reacia a pedir ayuda a los profesionales, pero yo no escatimo. Creo que hay personas que están ahí para ayudar, y la ayuda hay que pedirla para cuando se necesita. Y me está sirviendo, claro. Ya te daré yo un teléfono", finalizó sobre el asunto, desvelando que está recibiendo para gestionar todo lo ocurrido estos meses.