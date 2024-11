Las chicas pijas quieren remodelarse con Thelma

Cuenta que cuando llegó a La Moraleja no concía a las famosas españolas. «Las chicas me preguntaban si sabía a quién había atendido y yo decía que no. Se trataba de Paz Vega, Malú, Marta Sánchez, Amaya Montero, Ana Obregón...» Y es que la brasileña Thelma Melo, que lleva ya dos décadas en España, ha patentado un prodigioso tratamiento que consigue abdominales de esculpido instantáneo, piernas vigorizadas y estilizadas y con un brillo digno de las modelos brasileñas más internacionales, como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima o Isabeli Fontana. Todas han descubierto en su masaje la clave para tonificarse y reconstruirse en apenas un flash. Las modelos aladas de Victoria’s Secret son firmes devotas de la técnica y reservan en su agenda una cita para tratarse antes y después de los agotadores vuelos de larga distancia, sesiones fotográficas extenuantes y deslumbrantes eventos sobre la alfombra roja.

Apodada la «brasileña de oro», Thelma fue reclamada de urgencia por el festival de Cannes para modelar cada zona del cuerpo de las modelos y de cualquiera de las celebrities que querían lucirse lo mejor posible en la gala. Thelma cuenta con pícara sonrisa que su presencia fue requerida a una hora intempestiva, cuando apenas había amanecido, a una suite Art Déco del legendario Hotel Martinez. Esta habitación privada estaba envuelta en penumbra y trabajó sobre el escultural cuerpo de una joven asiática, sin poder percatarse de quién era. La sorpresa vino después, cuando una foto de ambas en Instagram permitió que sus amistades reconociesen a su clienta. Ese día el teléfono no dejó de sonar. «¡Has esculpido a Miss Universo!», le decían asombrados. Sin saber cómo reaccionar, Thelma se puso repentinamente solemne hablando sobre Demi Moore: «Me quedé atónita al ver lo estupendamente guapísima que está».

Una infancia humilde

Esta profesional ha entrado subrepticiamente en la vida de miles de personas, mejorándola y convirtiéndose en una especie de guardaespaldas para ellas, tanto en lo físico como en lo emocional. Ahí menciona a estrellas como los mencionados ángeles de Victoria´s Secret. Todo esto es ya de dominio público, pero casi nadie sabe que superó una infancia humilde en un país como Brasil, donde el determinismo social puede llegar a impedir la realización del más inocente sueño. Su arquetipo físico, unido a su discreción, seriedad simpática y habilidad social, hizo que no pasase desapercibida. Enseguida empezó a trabajar de manicurista en un centro de belleza de La Moraleja. Me recuerda que al finalizar la manicura aplicaba la crema hidratante con un masaje. Y según lo explica, debía de ser como un don. Las clientas empezaron a hablar sin parar de las increíbles manos de Thelma, peleándose –literalmente– por poder reservar una cita con ella. En 2008 se lanzó en paracaídas y decidió abrir un pequeño espacio en el centro comercial Cuesta Blanca, en la carretera de Burgos (ahí continúa).

Trabajando más de 14 horas por día y estudiando obsesivamente en su escaso tiempo libre, acabó desentrañando el enigma del funcionamiento del sistema linfático. Combinó su probado don para el masaje con un profundo dominio científico y fue creando un procedimiento que incluye un revolucionario protocolo de maniobra, un masaje innovador y eficaz que aúna ritmo, bombeo y presión en un puzle perfectamente encajado y totalmente diferente a los masajes tradicionales.

Era inevitable. El boca a boca entre las «chicas y mujeres bien», la mejor técnica publicitaria conocida, la convirtió en mito. Su carisma (es experta en la escucha activa) y su masaje son considerados milagrosos. El método consiste en una técnica de masaje que estimula las zonas linfáticas con beneficios variados e inmediatos. Entre ellos, bienestar, porque implica sensación de liviandad y energía. Desestresa y hace sentirse como nueva (física y emocionalmente), a la vez que la silueta da el gran salto adelante, liberándose del infernal círculo cerrado que rodaba implacable entre retención de líquido, que produce pesadez e hinchazón. Esos problemas que se agravan por el sedentarismo y la incorrecta alimentación, que a su vez provocan retención, pesadez e hinchazón… Es muy recomendable para quien está pasando por el proceso de la menopausia, pues reduce a niveles normales el nivel de cortisol, uno de los enemigos de esta etapa.

Gracias a estos resultados, Thelma hace que reviva el espíritu. No es un masaje tradicional, sino diferenciado con movimientos suaves, incidiendo en el sistema linfático. «Se realiza empujando tangencialmente la piel hasta el límite de su elasticidad. Estos empujones toman la la dirección de desagüe de la linfa hacia su catalizador natural, los ganglios, activando la circulación linfática, especialmente la subcutánea», progresivamente y sin dolor.

Las mujeres de los futbolistas de Brasil

Fue gracias a las mujeres de los futbolistas brasileños, como Clarice Alves, mujer de Marcelo (en la fotografía inferior) como Thelma Mello, que empezó como manucurista en un local de La Moraleja y fue haciéndose un nombre. Tanto es así que a día de hoy, aunque muchos de estos jugadores no viven ya en España siguen reservando espacio en su clínica, escondida en un pequeño centro comercial en el Soto de La Moraleja.

Thelma Melo dando un masaje a Marcelo Cedida

«Las recomendaciones de las mujeres de Marcelo, Pepe, Robinho... han hecho que del boca a boca fue llegando, sin proponérmelo, cada vez más gente famosa. Y así se fraguó el éxito de mi negocio. Fue el boca a boca».