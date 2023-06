Chiqui, de "Gran Hermano": “Vendo juguetes sexuales y no siento el menor pudor”

La conocimos concursando en "Gran Hermano", después la vimos en "Supervivientes" y acabó como reportera de "Sálvame". Almudena Martínez Lorente, conocida popularmente como Chiqui, ha dado un giro de ciento ochenta grados a su vida, dedicada a sus hijos y, desde hace dos años, cuida a sus padres. Eso en el plano personal. Profesionalmente, nos cuenta, "vendo juguetes sexuales, productos eróticos, vibradores, consoladores, lubricantes… y me gustaría montar una lavandería industrial. He realizado un curso de cuatro meses sobre tintorería, productos químicos, lavado, todo lo que se necesita saber para abrir ese tipo de negocios".

¿Cómo se desenvuelve en el mundo del sexo?

Pues bien. No siento el menor pudor, es un trabajo que veo muy normal. La verdad es que nunca he utilizado uno de esos productos, pero me dicen que son maravillosos. Hoy mismo he vendido un satisfyer. Y me he ganado 25 euros. Los más solicitados son los consoladores y los lubricantes de sabores. Tengo un pintalabios para cuando se practica sexo oral que es una maravilla.

Esta muy unida a sus progenitores y revela que "llevó dos años cuidando a mis padres, que ya son mayores, me ocupo de mis hijos, y los juguetes eróticos los puedo vender desde casa, lo que es una ventaja. Económicamente, voy saliendo adelante..."

Ejerce de madre y padre a la vez.

Bueno, desde que me separé viven conmigo, y su padre me paga una pensión alimenticia para ellos de trescientos euros al mes.

¿Ahora tiene pareja sentimental?

No, ni la tengo ni la quiero.

¿Qué opina de la desaparición de "Sálvame"?

Pues me da mucha pena, allí conocí a muy buenos amigos, como María Patiño o Jorge Javier, y les mando a todos los miembros del equipo mucho ánimo. Me duele mucho, porque es un formato que funciona.

¿La siguen conociendo por la calle?

Si, y la gente es muy cariñosa conmigo.