Christina Rapado: "Camilín dijo que se casaría conmigo si su madre sigue tocando las narices"

La polémica sigue rodeando a la estrafalaria vida de Camilín, el hijo del fallecido Camilo Sesto. Si hace unos días le veíamos comportarse con una cierta incoherencia en la puerta de su casa, en calzoncillos y con peluca, poco después subía a sus redes sociales otras imágenes en las que se divertía con su antigua novia, la cantante Christina Rapado. La jornada festiva acabó cuando la madre del treintañero se presentó en la casa a las once y media de la noche y echó sin miramientos a Christina. Con ella apareció la presunta novia de su hijo, María, de la que Rapado asegura que “Camilín la califica solamente como una amiga, nada más”.

Christina relata a LA RAZÓN como transcurrió aquella visita y lo que ocurrió esa tarde noche entre ella y su exnovio.

“Fue Camilo quien me llamó el sábado 29 de abril para decirme que fuera a su casa porque se encontraba solo y aburrido. Que llevaba dos días sin dormir… Y fui a verle”.

-Apareció con unas cervezas. Mal asunto.

-Eran para mí. El no bebió ni una gota de alcohol mientras estuvimos juntos, se tomaba un líquido a base de hierbas naturistas.

-¿Y cuál era su estado?

-Hombre, me impactó verle con la dentadura tan estropeada. Pero es que le están arreglando los dientes y le van a poner unas carillas. Eso si, le encontré algo desmejorado. Llevaba varios días sin ducharse.

Camilo Blanes junto a dos amigos Instagram

-Le acusan de haber grabado las imágenes de los dos cantando desaforados… para buscar protagonismo.

-Eso es mentira. Se grabaron con el móvil de Camilín y fue el quien quiso subirlas a las redes sociales.

-¿Cómo justifica el uso de las pelucas de su padre?

-Ahora le ha dado por comprarse pelucas, tiene una caja llena de ellas, de todos los colores, incluso fluorescentes. Se las compra por Amazon. Dice que le parece divertido. Y también se pone las de su padre.

-A las once y media se presentó en el chalet su madre con un cabreo tremendo.

-Entró en la casa hecha una fiera, acompañada de la tal María y de otra mujer. Se acercó a mí y me dijo que me fuera inmediatamente o llamaba a la policía. Cogí mi bolso y me marché, no quería peleas innecesarias. A mí me gustaría que nos lleváramos bien las dos y que nos apoyáramos para que su hijo enderece su vida.

Publicación de Camilo Blanes Instagram

-¿María no se enfadó con usted?

-¿Por qué se iba a enfadar? Camilo me dijo que no era su novia. Es más, quedamos de acuerdo en irnos de viaje juntos. Y te cuento más: Camilín me dijo que si su madre le seguía tocando las narices, se casaba conmigo para hacerle la puñeta (risas).