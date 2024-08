Escassi encuentra consuelo en Albert Einstein para superar a María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi creía que sentándose en el plató de ‘De viernes’ despejaría todas las dudas sobre su ruptura con María José Suárez. Pero no contaba con que su ex iba a hacer lo propio una semana después para negar cada uno de los puntos que afirmó. La polémica estaba servida y se sumaron al carro muchas otras mujeres para reclamar su hueco en el listado de conquistas y supuestas amantes del jinete. Esto ha crispado sus nervios, pues él se considera fiel, dentro de lo los límites de su propia definición, y no quiere que tanto rumor eche por tierra su nueva relación con Hiba Abouk. Aunque en su día la negó y decía que tan solo era su amiga, después tuvo que rendirse ante la evidencia de sus tórridas imágenes en las playas de Túnez. Desde entonces ha cambiado de actitud y esto le ha llevado a utilizar sus redes sociales, las cuales han permanecido sin actividad durante semanas.

María José Suárez e Hiba Abouk Mediaset / Gtres

Después de un perpetuo silencio, Álvaro Muñoz Escassi ha encontrado en la indirecta la mejor forma de hacerse entender. Sin llegar a pronunciar el nombre del destinatario directo de sus mensajes, todos entienden a quién se refiere. Y es que antes no compartía reflexiones tan profundas y tampoco encajaban tan bien en su problemática sentimental y su crisis de imagen pública. Es por eso que a través de palabras de terceros se quiere hacer oír, dejando clara su postura sobre lo que puede sentir su exnovia al verla en los brazos de otra, o cómo enfrentarse él mismo a la opinión contraria de los demás. Esto último reforzando su visión del mundo haciendo suya una declaración emitida por Albert Einstein años atrás de esta controversia.

El jinete se siente sobrepasado con esta situación y se ha quejado en varias ocasiones del acoso mediático que está sufriendo. No tanto de lo que cobró en su día en televisión por agrandar la historia y dar detalles muy jugosos que siguen coleando a día de hoy. Tiene la firme intención de emprender acciones legales contra quienes hablen de su vida privada, aunque sea para repetir lo que él mismo haya dicho antes en público. Y ante este panorama, se muestra reflexivo ante sus incondicionales seguidores de Instagram: “Preocúpate por tu conciencia, más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que piensan de ti no es tu problema”.

Story de Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Con estas palabras de uno de los hombres más inteligentes de la Historia, Álvaro Muñoz Escassi quiere dejar constancia de cuál es su preocupación en estos días convulsos. No le preocupa tanto lo que dicen sobre él, aunque anuncia demandas contra todos los que se atrevan a añadir el tono al hablar de sus aventuras amorosas. Lo que sí entra en sus planes es poner en orden su propia conciencia, saber que ha actuado bien y según las reglas del juego marcadas. Así lo hizo saber en ‘De viernes’, cuando dejó claro que él no se consideraba infiel con María José Suárez porque mantenían una relación abierta en la que terceras personas eran bienvenidas. Incluso habló de cómo su exnovia era conocedora de que le atraían las mujeres trans, como era el caso de Valerie, antes de traicionarle y supuestamente extorsionarle con una presunta deuda por sus servicios. Lo que quizá no sabía era que estaba iniciando un romance con Hiba Abouk, a quien conoció entre los fogones de ‘MasterChef Celebrity’ y con la que ha demostrado que ha hecho muy buenas migas. Aunque ahora prefieren no llamar la atención, pese a que la actriz haya dado a “me gusta” a la última reflexión de su ‘amigo’.