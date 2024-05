Colate Vallejo Nájera, sobre Paulina Rubio: "Me molesta que me pregunten por ella. Es reiterante".

Colate Vallejo Nájera vive a caballo entre Miami y Madrid. En España participa ahora en el programa de TVE Baila como puedas y ayer jueves 9 de mayo no quiso perderse la fiesta organizada por Mó de Multiópticas para dar a conocer su nueva colección de gafas para este verano. Un evento al que acudieron numerosos rostros conocidos.

Inevitable era preguntarle al empresario por Paulina Rubio. Una pregunta que ya le cansa por "reiterativa". "Mi relación con Paulina Rubio ha sido una tortura. Y lo sigue siendo".

En un giro de 180 grados los periodistas le preguntaron al empresario por quién era para él la imagen más importante de España. "Creo que a nivel imagen femenina en España no hay nadie más importante que Isabel Preysler, ¿no? Es la otra reina de España. Es la familia real, es la otra familia real de España, los Iglesias Preysler, y creo que es la número uno" asegura, confesando que aunque la madre de Tamara Falcó le parece una mujer "espectacular" no se vería "tirándole los trastos" porque "me llevo muy bien con sus hijos y no creo que fuera buena idea". "Aunque nunca se sabe, guapa es superguapa", dejando la incógnita.

Aunque el hermano de Samantha Vallejo Nájera presumió de estar actualmente soltero, aunque lo cierto es que acudió al acto con una atractiva mujer con la que dejó caer que podría mantener una relación sentimental. "Es alguien especial en mi vida, que ha coincidido que estábamos aquí en Madrid, me está acompañando y... nos conocemos mucho ya hace mucho, pero no te puedo afirmar nada porque es algo que está poco a poco floreciendo" ha revelado.

Haciendo balance, reconoce que "he vivido mi vida dedicada al amor y dentro del amor pues tienes el amor del bueno y el amor del sufrimiento, pero siempre en sus distintas versiones pues siempre he estado dedicado al amor básicamente". "Y no me he sentido maltratado sino todo lo contrario. De eso estoy muy agradecido. Otra cosa son las consecuencias, eso es otra cosa" afirma.