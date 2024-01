Colate Vallejo-Nágera rompe con su novia, sentencia a Patricia Pérez y se queja de Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera no defraudó en ‘De viernes’ siendo el protagonista del prime time de Telecinco. Colate se sentaba en el plató para sincerarse sobre sus relaciones amorosas, empezando por confesar que está “soltero y entero”. Es decir, confirma sin mayores rodeos que ha roto su romance con María Clara Mejía, con la que comenzó a salir en 2021. El exmarido de Paulina Rubio ha hablado con cariño de su expareja, detallando que poco a poco según avanzaba su noviazgo se dieron cuenta que no estaban hecho el uno para el otro: “Estábamos en momentos distintos de la vida”.

Colate Vallejo Nágera con María Clara Mejía Redes sociales

Aun así, parece que la ruptura ha sido cordial y guardan un buen recuerdo de lo vivido: “Ha sido probablemente de las mejores relaciones que he tenido en mi vida, nos llevábamos súper bien. Mi vida es muy movida y a ella le quedan muchas cosas por cumplir. Se merecía cosas en la vida que yo no le podía dar. Nos llevamos muy bien, pero desde hace unos meses que no salimos juntos”, detallaba. Por suerte no han terminado a la gresca, como sí le ha sucedido con la cantante mexicana, con la que mantiene un eterno litigio mediático y con innumerables visitas al terreno judicial.

Colate y la pensión que le pasa Paulina Rubio

Colate Vallejo Nágera ha hablado largo y tendido también del infierno que ha vivido al lado de Paulina Rubio, especialmente después de su separación y el inicio de su guerra. Uno de los puntos en los que quiso hacer hincapié durante la entrevista en ‘De viernes’ es que recibe una pensión de su exmujer, pero que es muy inferior a la que le correspondería por ley en los Estados Unidos: “Allí cuando te separas se hace una especie de balance. El que cobra más tiene que pagar una parte al que cobra menos. Si hubiera tenido lo que me correspondía, me correspondería una pensión gigantesca. Son mil euros de pensión o por ahí”, mantiene.

Colate Vallejo-Nágera De viernes

Pero no solo está el dinero que no está recibiendo por parte de Paulina Rubio, sino también el que se ha gastado en abogados y costas judiciales para salir ileso de las numerosas demandas que su ex le interponía. Estima que medio millón de dólares de su bolsillo han ido a parar exclusivamente a abogados. Eso sí, ante esta afirmación y reconociendo que su familia le ha tenido que ayudar en ciertas ocasiones, quiere dejar claro que “a mi hijo no le falta de nada”.

Duras palabras contra Patricia Pérez

Colate Vallejo Nágera habló largo y tendido de las mujeres que han pasado por su vida, como Eugenia Martínez de Irujo, Inés Sastre y también de Patricia Pérez. “La conocí cuando ella venía de una relación muy difícil”, explica el presentador, que ha sido muy duro al hablar de ella, a pesar de que lo está pasando muy mal con la enfermedad de su marido, Luis Canut. Destaca que ella no fue agradecida cuando él estuvo a su lado apoyándola: “Creo que le ayudé a sanar un poco”. Además, enumera que “hice que se cambiase de cadena, que le diesen un programa nuevo. Creo que ella no fue muy agradecida”, repite Colate, que al final reconoce que lo suyo con la presentadora “también acabó un poco mal”.