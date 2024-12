Comunicado urgente de Madame de Rosa tras el ingreso de su exmarido en prisión

La vida de Madame de Rosa, Ángela Rozas, se ve tambalear tras la publicación de que su marido, se encuentra, según fuentes policiales, desde el pasado mes de marzo ingresado en la prisión de Navalcarnero. La influencer, que cuenta en su perfil de Instagram con 705 mil seguidores, tiene junto a su pareja, de la que no ha trascendido el nombre, un hijo en común.

Tal y como adelantaba el diario "Abc", el pasado delictivo del exmarido de la creadora de contenido comenzó tras su separación. "Lleva presuntamente más de 25 años moviéndose por el lado oscuro de la ley", aseguran desde el citado medio. Tal ha sido el impacto de la noticia que Madame de Rosa se ha visto obligada a emitir un comunicado oficial al encontrarse sobrepasada por la situación.

Entre lágrimas, la influencer ha manifestado que su intención por mantener en un segundo plano la situación de su pareja no tenía más objetivo que el de proteger a su hijo.

Este es el comunicado íntegro de Madame de Rosa

"Sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada, para mi es bastante fuerte tener que abrirla de esta manera tan desagradable. Me cuesta mucho mantenerme serena. Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo. Y porque no quería hacerlo público", ha expresado la creadora de contenido.

"Jamás he hecho publica mi vida sentimental. Entiendo el revuelo que esto pueda suponer. Yo solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona. Le conozco desde que tengo 14 años, creo que eso os da bastante datos. Desde que le conozco he intentado ayudarle, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Desde la primera vez que le vi me enamoré de él y a pesar de estar separada creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera", afirma.

"Mi vida no ha sido una vida fácil, me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Solo la gente cercana a mí sabe cual es mi verdad. Solo pido respeto para mi hijo, para mí. Quiero dar las gracias a todas las personas que me están escribiendo, poniendo mensajes bonitos, me los guardo en el corazón", concluye su mensaje.

La situación del ex de la influencer no es nueva, aunque ahora lleva en prisión desde el pasado mes de marzo. Antes, en 1998, el exmarido de la influencer acumulaba un historial delictivo con 26 causas. Entre ellas, robo con fuerza, alunizajes y uso de coches de alta gama. En 2011 fue arrestado, según ha publicado, por un asalto a una joyería.

También fue condenado por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, por el que logró evadir la Justicia y permanecer en paradero desconocido hasta 2013. Ese mismo verano era detenido acusado de agresión y estafa.

La influencer se encuentra separada legalmente del padre de su hijo y su prioridad es el bienestar de su hijo.