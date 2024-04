Isabel Pantoja, Anabel y Naiara arrasan con “Garlochi” haciendo un baile viral

La actuación de Isabel Pantoja este sábado 13 de abril en el Wizink de Madrid era una de las más esperadas para sus fans de la capital. La tonadillera da un paso más en su gira que rememora toda su trayectoria musical y en la que no han faltado pocas sorpresas. A pocos días del gran momento, las redes de la artista se llenaron de reacciones con un impactante mensaje: Naiara, ganadora de “Operación Triunfo”, la acompañaría en el escenario.

La expectación estaba puesta en la capital a la espera de que se conociera la canción escogida. Finalmente, se decantaron por “Garlochi”, un tema que recuerda los inicios de Isabel Pantoja y que ha procurado actualizar y cuidar para que la letra hiciera a los espectadores levantarse y darlo todo en esta actuación. Pero como no hay dos sin tres, la sorpresa fue mayúscula cuando Isabel pidió en directo a su sobrina que las acompañara en el baile. Anabel Pantoja ya había sido llamada en algunas ocasiones al escenario como muestra de agradecimiento por ser uno de los apoyos fundamentales de la tonadillera. En esta ocasión, las tres se sumergieron en un baile muy bien ensayado para grabar un “TikTok” en el directo.

No acaba ahí la cosa, pues han compartido en redes un momento muy especial en el que la tonadillera aparecía en actitud muy cariñosa con su sobrina. En las imágenes se pueden ver a una emocionada Anabel Pantoja junto a su tía que le agradece esas “tres horas que has hecho de concierto”. Además, ha prometido a sus fans que muy pronto se podrá ver a la interprete de “Marinero de luces” destacando con sus conciertos y bailes en “TikTok”. Del evento que tuvo lugar este sábado no ha parado de subir contenido de fans que no dudaron en compartir el momento en el que tanto Naiara como Anabel e Isabel Pantoja arrasan en el escenario teniendo así una jornada de “sueños cumplidos”.

Naiara actuó junto a su ídolo

Desde que se dio a conocer la noticia de que la ganadora de “OT” actuaría junto a Isabel Pantoja no han dejado de buscarse las reacciones. El día anterior tuvo lugar el Primavera Pop, donde Naiara señalaba a LA RAZÓN su total emoción: “Hace un año me dicen que voy a cantar con Isabel Pantoja y no me lo creo. Estoy muy contenta, muy feliz y agradecida”, decía la joven que no podía terminar de creerlo. Eso sí, lo relativo a su actuación y sus futuros proyectos son “todo sorpresa”. Durante su actuación junto a Isabel Pantoja no dudo en mostrar su agradecimiento por esta gran oportunidad: “El día de mañana, esto, el sueño que me has hecho cumplir, se lo puedo contar a mis hijos y nietos. Pido un fuerte aplauso para la más reina de todas, reina entre todas las reinas”.