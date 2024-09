Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz bautizan a su hija en secreto y planean boda por la iglesia

El mes de julio de 2023 la vida para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cambió, al recibir a su hija Laia. La pequeña llegaba al mundo para revolucionar el de sus padres. Le cambió los esquemas, especialmente a ella, que narró su embarazo con todo lujo de detalles, así como lo que le sobrevino después cuando dio a luz y experimentaba sus primeras veces como mamá. Todo era nuevo y le llenaba de ilusión, sin esconder también sus momentos de miedo e incertidumbre. Pero parece que ahora que la pequeña ha cumplido su primer año, la periodista y el chef se han relajado más. Sobre todo tras el paso del verano, como así ha deslizado la propia presentadora, que incluso sube la apuesta desvelando que “he bautizado a mi hija en secreto”.

Así, sin previo aviso y sin dar pistas de lo que se traía entre manos, Cristina Pedroche ha soltado la bomba en el podcast ‘Poco se habla’. Charlando entre risas con Briten y Xuso Jones, sin ningún reparo y muchas ganas de cometer una locura, les preguntó: “¿Queréis una exclusiva?”. Los conductores del programa no tuvieron tiempo de responder, pues la invitada dio la campanada al desvelar el importante paso que ha dado con su pequeña y que ha logrado que permanezca en secreto. Nadie se había enterado de su intención de celebrar esta ceremonia, pues ha medido con cuidado sus pasos para no despertar el interés, conociendo la buena nueva tan solo sus más allegados, que se reducían a sus respetivos padres y poco más.

Pero tampoco es que la presentadora se haya complicado mucho para mantener la atención de los medios alejado de sus pasos. De hecho, no ha emplazado tan importante rito en un punto alejado del mapa, sino que lo ha hecho en su “barrio de toda la vida”, Entrevías, en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida. Es más, divertida, cree que ese momento estaba destinado a ser así, pues ha puesto de relieve el detalle de que la calle en la que se emplaza el templo es la calle de Los Pedroche. El mismo lugar en el que ella recibió aguas bautismales y donde se han celebrado las ceremonias familiares. Aunque antes no ha sido especialmente creyente, con la maternidad ha sentido la necesidad de acercarse a la fe y también tener la seguridad que le da “tener a alguien más que cuide de ella”, de ahí que tuviese sus padrinos. No ha desvelado quiénes son los elegidos, pues tan solo ha confesado que estuvo presente sus padres y los de Dabiz.

Pero se está viendo arriba Cristina Pedroche y viendo que el bautizo de su hija ha sido un éxito en cuanto a organización y revuelo mediático, ya piensa en su próxima fechoría. Esto le hace verse ya acercarse a la vicaría para casarse por la iglesia con Dabiz Muñoz, tras haberlo hecho ya por lo civil en 2015 en su propia casa de Vallecas, en vaqueros y sin nada de lujos. Solo su amor. Ahora quieren hacer lo mismo, pero a lo grande: “Ahora solo falta casarme por la iglesia”, confiesa su nuevo deseo desbloqueado, al darse cuenta este verano que “la vida es muy corta” y hay que vivirla al máximo.