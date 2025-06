Nuria Fergó suma nuevo revés a su mala racha: "Ya no puedo más"

Nuria Fergó está copando un sinfín de titulares en las últimas semanas y no precisamente por su vis artística. El escándalo le ha hecho recuperar la atención mediática, especialmente después de que haya concedido una incendiaria entrevista a Cruz Sánchez de Lara en el programa ‘Madres: desde el corazón’. Aquí no solo plateó su última ruptura de Juan Pablo Lauro, con el que tenía planes de boda, pero el desamor llegó antes que el sí quiero. Sino especialmente por hablar de lo sufrido junto a su exmarido y padre de su hija.

Todo parecía idílico cuando se casó con Juan Manuel Maíz, con el que 15 meses después de su sí quiero cumplió su sueño de convertirse en madre. Sin embargo, dos semanas después de dar a luz hizo las maletas, abandonó Palma de Mallorca y se instaló en casa de su madre en Nerjá. Las lágrimas se apoderaron de ella y le costó mucho recomponerse del fracaso matrimonial. Guardó silencio sobre los motivos, pero ahora lanza dardos al aire y su exmarido los recoge muy cabreado, retándola a decir la verdad sobre lo sucedido. Mientras tanto, ella esquiva la controversia y sigue firme en su intención de triunfar sobre los escenarios. Esto también se le ha resistido ahora, cuando ha tenido que cancelar su último espectáculo.

Nuria Fergó y José Manuel Maíz Gtres

Nuria Fergó pincha también en lo profesional

En el terreno personal parece no encontrarse en el mejor momento. Está en pleno duelo tras la muerte de su padre, víctima de un cáncer. También después de haber puesto punto y final a su relación con el exmarido de Irene Villa. Tenía intención de vestir de nuevo de blanco, pero no ha podido ser. Es más, ha tenido que recoger sus bártulos, empaquetar sus recuerdos y poner rumbo a un nuevo hogar, tras hacer la mudanza que ponía fin a su etapa en el chalé de las afueras de Madrid en el que convivía con el que iba a ser su segundo marido. En medio de todo este revuelo personal, también mediático, ha sufrido un traspiés profesional.

Un nuevo revés se suma a su mala racha, al tener que cancelar el último concierto que tenía agendado. Tenía una cita con sus fans de Villajoyosa, en Alicante, pero los problemas técnicos han hecho imposible compartir su talento con sus fieles. Ha sido ella misma la que ha dado a conocer la mala nueva, pues mantiene que llegó a un acuerdo para que el espectáculo tuviese unas mínimas condiciones para asegurar que pudiese complacer al público, pero no han correspondido a sus demandas y ha tenido que plantarles, con todo el dolor de su corazón.

“Si yo vengo aquí y me toman el pelo, yo no puedo… me he tragado muchos, pero hay que poner unos límites y esta noche es la primera vez que he puesto límites, porque ya no puedo más, hay que respetar a los artistas y, sino, que no nos contraten”, se la escucha decir a Nuria Fergó en el que sería su concierto de Villajoyosa, antes de cancelarlo con un cabreo monumental. Así lo muestra Javier de Hoyos, nuevo copresentador de ‘D Corazón’ junto a Anne Igartiburu en TVE.

“Que se adapte a lo que los ayuntamientos pueden pagar, pero no puede ser que se diga que sí y lleguemos aquí y luego nosotros nos comamos el marrón y tengamos que estar cantando y haciendo nuestro trabajo mal, sin que vosotros sepáis lo que está pasando”, quiso subrayar Nuria Fergó que no era culpa suya, sino del ayuntamiento, el hecho de que se quedasen sin el espectáculo prometido.