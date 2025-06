El controvertido consejo del abuelo de Carlos Alcaraz que hace mención a sus atributos sexuales

Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer. Ha unido a los españoles en un sentimiento de unidad, ante su último triunfo en Roland Garros. Parecía difícil que lograse alzarse como vencedor, pero su victoria frente al italiano Jannik Sinner ha sido épica, con una remontada de la que se hablará por mucho tiempo. Y es que ya se habla de que es una de las mejores finales de la historia, con una remontada del murciana digna de mención.

Son muchos los tenistas y demás deportistas que se han levantado de sus asientos para aplaudir su desempeño con la raqueta, pero quizá el gesto más especial de todos la han protagonizado sus propios abuelos. Cuando todo parecía perdido y después de casi cinco horas y media de partido, el de El Palmar se alzó victorioso por segunda vez consecutiva en el torneo, siendo orgullo para todos, pero especialmente para su abuelo. El mismo que ha hablado este lunes con Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3, desvelando incluso el consejo que le dio antes de enfrentarse a su rival.

Carlos Alcaraz tras ganar el Roland Garros Gtres

Tres palabras del abuelo de Alcaraz para asegurar su éxito

En conexión con la citada pedanía de Murcia, los abuelos paternos de Carlos Alcaraz, Carlos y Paquita, han querido entrar en directo en ‘Y ahora Sonsoles’. Han derrochado simpatía, metiéndose en el bolsillo al público de Antena 3. Lo hacen tras el éxito de su nieto, pues aún no han tenido ocasión de felicitarle por su triunfo en Roland Garros: “No he podido hablar con él, con el padre sí, pero con el hijo no”, reconoce el abuelo, que sí tuvo ocasión de charlar con su nieto antes de batirse en duelo y hacer historia.

En su última conversación, antes de poner rumbo a París para el torneo de tenis, le dio quizá el mejor de los consejos. Uno que no sería la primera vez que pronuncia y que destaca los tres ingredientes necesarios para que consiga cumplir su sueño de ser el más grande de todos los tiempos sobre tierra batida: “Sabe que hay que tener cabeza, corazón y cojones”. Con estas palabras que ruborizaron a la presentadora de Antena 3, se ganó el aplauso del público y también la ovación de las redes sociales por su simpatía y desparpajo.

El abuelo de Carlos Alcaraz asegura que su nieto está diseñado genéticamente para triunfar con la raqueta, pues esta pasión ya hizo grande a su padre. No tuvo las mismas oportunidades en la vida para dedicarse de pleno al tenis, pero no duda en destacar que “los genes son buenos. Su padre también era muy bueno, pero yo no podía darle lo que necesitaba en esos tiempos”. Lo mismo piensa Paquita, la abuela, que no sabe si su triunfo se debe tanto a los genes o al hecho de haber velado por él desde su casa de El Palmar: “Es una alegría muy grande. Ayer fue un partido precioso, desde aquí, desde casa, le mandaba fuerzas”. Eso sí, fue un partido que duró casi cinco horas y media, lo que le impidió vivirlo al completo por culpa de los nervios que la invadían: “No podía verlo, fue un partido muy largo. Ese partido fue una locura. El chiquillo jugó muy bien”, destaca el buen desempeño de su nieto que le aseguró un segundo triunfo consecutivo en Roland Garros.