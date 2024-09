Cristina Pedroche, preocupada: "Me ha salido una cosa rarísima en el dedo"

Cristina Pedroche, muy asidua en redes sociales, ha compartido con sus fans una extraña afección que sufre en un dedo de la mano. con un vídeo en sus stories la presentadora cuenta que le "había salido una cosa rarísima en el dedo" que no sabía lo que era pero que tenía la apariencia de un "herpes o calentura", ya que algunas veces los ha tenido en los labios.

Pero en esta ocasión no le ha salido en la boca sino en uno de sus dedos, lo que preocupaba a Pedroche. "Me escuece y me duele igual que cuando me sale en la boca. He venido a ver a mi amiga Marta, que es dermatóloga, porque es la primera vez que me sale en un dedo", decía al teléfono móvil desde la consulta de la especialista.

Afección cutánea que sufre Cristina Pedroche. Instagram

Cuando ha salido de la clínica y ya con el diagnóstico en la mano, la influencer ha comunicado que le han detectado un panadizo herpético en el dedo, una infección provocada también por el virus del herpes que no es poco frecuente que salga en la mano, siendo más habitual en los dedos de los pies o en la cutícula de las uñas.

Según ha explicado la dermatóloga en su perfil personal de Instagram es "más frecuente en niños, personal médico y dental sin guantes, pero también podemos verlo en adultos inmunocompetentes". Para diagnosticarlo, "ayuda mucho las vesículas agrupadas en un fondo eritematoso y el dolor quemante característico". Según indica también es común confundir la afección con "impétigo, moluscos, verrugas o eccema dishidrótico", por lo que recomienda siempre acudir al médico.

Un problema de salud que no ha impedido a Pedroche acudir a "Zapeando". "Ya estoy bajando a plató con mi dedo y con mi herpes. Es un herpes que normalmente me sale en la boca, pero esta vez me ha salido aquí", ha tranquilizado a sus seguidores. Preocupada por si se lo contagia a su hija, Pedroche ha añadido que "hay que mirar que no se me pegue en más sitios, que no me lo toque, que la niña lógicamente no me lo toque, y que me ponga un apósito en casa".