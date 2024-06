Cristina Pedroche, de nuevo en el punto de mira tras retomar sus compromisos laborales

Desde que dio a luz a su hija, Laia, fruto de su unión con el chef Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche ha ido relatando un hilo de historias sobre la maternidad, destapando también su lado más amargo. Ahora, en su última publicación de Instagram, la colaboradora ha anunciado que volvía a los platós televisivos de Atresmedia, en un mensaje dónde exponía sus sentimientos encontrados:

"Los domingos cuando me meto en la cama lo hago con el corazón dividido. Por un lado me encantaría no tener que trabajar mañana y quedarme en casa con mi hija todo el rato. Pero por el otro lado también quiero trabajar, me siento realizada yendo a la tele, haciendo entrevistas y de promo con el libro", ha comenzado explicando.

Aunque ha asegurado ser consciente de que "tres" o "cuatro horas" no deberían hacerle sentirse culpable en comparación con otras personas, sí que ha admitido que su "alma se queda en casa". "Y sé que estaré mejor…pero 11 meses y pico después vivo la separación con mucho dolor", ha concluido.

Sus palabras le han valido el apoyo de varios seguidores pero no la han dejado exenta de comentarios de haters, que aludían a su posición de privilegio. Ante esto, la presentadora ha vuelto a expresar su hastío, también en sus redes sociales: "Anoche me acosté con el corazón dividido y recibiendo mucho odio. Qué pena, qué poca empatía... En fin, os deseo un precioso día a todos (y a ti, que me odias sin conocerme, también)", ha zanjado.

'Gracias al miedo'

Cuando Pedroche tuvo a su hija, se sintió sobrepasada por los temores que la invadían en torno a la maternidad, lo que la condujeron a que los plasmase en el libro 'Gracias al miedo', publicado por la editorial planeta. “Cuando me quedé embarazada, me daba miedo el parto”, declaró en 'El Hormiguero'. Continuó asegurando que se trataba de “un miedo al que no podía decir adiós”. En el mismo formato, cuestionó las labores del personal sanitario lo que volvió a posicionarla en el ojo del huracán. Un tuitero se hizo viral al escribir: “Hola Cristina Pedroche. Mientras tú exhibías vestidos de fin de año, mi mujer se envolvía en bolsas de basura para ir a jugarse la vida luchando contra el COVID”. Por otro lado, el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla emitió un comunicado en el que lamentaba sus declaraciones, considerándolas “una falta de respeto hacia todos los pediatras que trabajan en la sanidad española”.

Pese a ello, la figura televisiva continúa haciendo públicos sus sentimientos y reflexiones, defendiendo sus opiniones y tratando de mantenerse ajena a la polémica que suscita sus comentarios.