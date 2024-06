Cristina Pedroche “sin miedo, sin limitaciones, sin filtros”: “Digo lo que pienso y eso creo que molesta”

La presentadora Cristina Pedroche es uno de los personajes públicos más conocidos en redes sociales. Desde su perfil de “Instagram” muestra a sus seguidores una parte importante de su vida, pero nada que ver con la auténtica Cristina. “Esta charla es un antes y un después”, ha dicho Vicky Martín Berrocal en un pequeño adelanto de su entrevista con la presentadora.

La vallecana se ha convertido en los últimos años en un personaje que despierta bastante recelo, teniendo que hacer frente a comentarios de algunos cibernautas que sobrepasan el nivel de crítica constructiva y llegan a lo vejatorio. Lo cierto es que desde hace mucho se ha enfrentado a estos comentarios, pero más todavía desde que dio a luz a su primogénita, la pequeña Laia. Su experiencia y desarrollo personal como madre ha dado lugar a su primer libro “Gracias al Miedo” que se lanzó el pasado 5 de junio. Mañana tendrá lugar una entrevista en “A solas con…”, donde la presentadora se muestra como nunca a una Vicky Martín Berrocal que hará que suelte “todas las verdades”. La diseñadora no la conocía personalmente y solo sabía de ella “lo que todos habéis visto…o quizás algo más porque me gusta empaparme del personaje cuando voy a sentarme con ellos pero os puedo asegurar que esta charla para mi es un antes y un después”, decía en su perfil de “Instagram”.

“He conocido a otra Cristina y os diría que a La Pedroche de verdad. Todo gracias a que se sintió cómoda y me abrió su alma. Sin miedos, sin limitaciones, sin filtros. Juro que conocerla así ha sido mágico”, concluyó. Y es que la presentadora ha hablado con ella sin temor a lo que otros pudieran decir, desde sus grandes miedos con la maternidad hasta su problema con la exposición pública.

“Yo soy una persona que digo lo que pienso y eso creo que molesta”, arrancó en el avance del programa sobre el que cree origen de las críticas que ha recibido. Después sigue hablando de otro punto de inflexión en su vida: “La maternidad me ha arrollado por todos los sitios. Me dolió muchísimo en el alma que alguien pueda pensar ‘qué pena ser hija de la Pedroche’”, decía sobre esas inseguridades que acechaban en el momento del postparto y su recuperación. Sin embargo, la espiritualidad de la Pedroche se ha visto muy reforzada y “de repente ahora soy súper creyente, es como que necesito que alguien más me ayude a protegerla”, exponía sobre un miedo más que tenía con su hija, tener la responsabilidad absoluta de lo que pudiera pasarle.