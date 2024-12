Al descubierto el secreto mejor guardado de la relación de Lara Álvarez con Perico Durán: las fotos que lo demuestran

Son pocas las ocasiones en las que Lara Álvarez se permite sincerarse públicamente sobre su vida privada, pero cuando lo hace es a lo grande. La presentadora dio a conocer a través de sus redes sociales su relación sentimental con Perico Durán, un piloto de aviones que, además, es todo un influencer, puesto que cuenta con más de 290.000 seguidores solo en Instagram. Su misión es divulgar información relativa a la seguridad aeronáutica para intentar que los más temerosos a la hora de volar puedan combatir su fobia con la razón.

Aunque no hicieron un anuncio oficial, los dos han confirmado su relación publicando un bonito vídeo en el que aparecen en diferentes situaciones románticas, como un apasionado beso frente a la Torre Eiffel.

En una reciente entrevista en el programa “Late Xou” de Marc Giró, Lara confesaba estar en un momento pleno y equilibrado: “Gracias a Dios, estoy muy contenta con mi vida. O sumas o nada, porque tengo una vida muy completa ahora mismo”. Unas palabras a las que añadía que sus prioridades actuales son “comer, dormir y sexo”.

No cabe duda de que Álvarez atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida, y en parte se lo debe al atractivo piloto con el que ahora la comparte, pero lo que muchos no saben es que su relación no ha venido caída del cielo, sino que en realidad se conocen desde hace más de una década.

Así lo ha confirmado el propio Perico Durán, asegurando que "algunas historias están escritas para no terminar". De hecho, hace más de 13 años hicieron juntos un bonito viaje a Roma, y aunque después cada uno hizo su vida, y en el caso de él incluso tuvo un hijo, resulta evidente que su sino pasaba por estar juntos.

"El hilo rojo del destino", dice Sofía Suescun en relación a la leyenda que asegura que todas las personas están conectadas a su media naranja por un cordel invisible que, por mucho que se separen sus caminos, nunca se rompe. Ellos parecen ser el mejor paradigma y su intención es no volver a distanciarse nunca, teniendo en cuenta el mensaje que ha compartido Álvarez, un corazón junto a un infinito, con lo que promete amor eterno a su Perico.

Se desconoce el momento exacto en el que decidieron retomar su relación y dar un paso más en la amistad que compartían desde hace más de una década, pero está claro que el tiempo no será un factor determinante para ellos si se plantean avanzar en su romance, ya sea viviendo juntos o, quién sabe, pasando por el altar para darse el "sí, quiero".