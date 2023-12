El deseo navideño de Bárbara Rey que no sentará nada bien a Ángel Cristo Jr.

La guerra familiar de los Cristo- Rey sigue acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Bárbara Rey está atravesando uno de los peores momentos de su vida desde que su hijo, Ángel Cristo Jr., concediera su primera entrevista en televisión. El clan se encuentra en el ojo del huracán mediático y Sofía Cristo ya ha anunciado que tomará medidas legales contra su hermano por "todas las calumnias y las barbaridades" que ha dicho Ángel en televisión sobre ellas dos.

Esta complicada situación familiar está pasando factura a Bárbara Rey. Según desveló su hija, "ha sufrido un bajón muy grave" por culpa de su hermano. Ahora, después de que la DJ diese su último parte de salud, la vedette ha reaparecido públicamente. Mucho más animada y mejorada, la artista ha desvelado cómo va a pasar sus navidades más difíciles.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Bárbara Rey, que no da puntada sin hilo, ha declarado que "yo me llevo muy bien con mi nuera", dejando bien claro que el problema lo tiene con Ángel Cristo y no con su pareja. El único deseo que tiene la televisiva para esta Navidad es poder ver a su nieta. Según ha desvelado, pasará las fiestas "con mi hija, maravillosa y si tengo la oportunidad de estar también algún día también con mi nieta, imagínate".

Eso sí, la artista ha vuelto a dejar bien claro que no va a pronunciarse sobre ninguna cuestión relacionada con su hijo, ni piensa conceder una entrevista contra él. "Os agradezco de verdad muchísimo la paciencia que tenéis y estar aquí que sabéis que aquí no podéis estar, pero bueno. Os lo agradezco igual que lo agradece mi hija, pero no voy a hablar absolutamente nada del tema. Estoy ultimando las últimas cosas que me faltan por navidad porque no me encontraba en condiciones de hacerlo antes y nada más. Solamente eso", ha reiterado Bárbara Rey.