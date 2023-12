Sofía Cristo emprenderá acciones legales contra su hermano, Ángel Cristo Jr.

Sofía Cristo anuncia que no se quedará con los brazos cruzados ante las declaraciones de su hermano Ángel Cristo Jr, en televisión. Unas confesiones que no dejan en buen lugar ni a su madre, Bárbara Rey, ni a ella tampoco. "Calumnias, falacias, mentiras...este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", ha confesado.

"Mi madre está muy mal. He visto a mi madre un bajón muy fuerte estos días", explicaba en "Espejo Público". "Con sus virtudes y sus defectos yo siempre protegeré a mi madre. Yo he tenido que volver a terapia después de todo, al final cualquier cosa emocional que a mí me pase me puede llevar a una recaída. Mi madre también está yendo al psiquiatra y al cardiólogo", asegura.

La vedette se niega a perdonar a su hijo tras su aparición en la pequeña pantalla contando intimidades de la familia. Sofía, por su parte, aunque se ha mostrado muy desilusionada, no cierra la puerta a una futura relación con su hermano. "No tengo capacidad de perdón, la tendré, pero no para tener una relación con él. Yo no le importo y no me importa no importarle", ha añadido.

Unas declaraciones que llegan después de que Ángel Cristo Jr. revelara cómo su madre le habría obligado, siempre según su versión, a grabar sus encuentros íntimos con el Rey Juan Carlos y otros famosos. Sofía no ha querido entrar a afirmar ni desmentir nada de ellos pero sí ha asegurado que "a mí mi madre no me ha maltratado, me lo ha dado todo. Ha cometido errores, pero como todas las madres",señalaba.